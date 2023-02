Auf Phillip Island wird´s jetzt ernst

Von: Nathalie Schelle

Teilen

Marcel Schrötter war bei seinem letzten Rennen in Australien mit der 92 auf der Strecke. Dieses Jahr fährt er wieder mit „seiner Nummer“, der 23. © MV Agusta Reparto Corse

Marcel Schrötter steckt mitten in der Vorbereitung für die kommende Supersport-Weltmeisterschaft. Die WM startet kommendes Wochenende, die offiziellen Tests dazu hat er schon hinter sich.

Pflugdorf – Wohl begonnen ist halb gewonnen. So lautete das Motto für Marcel Schrötter in den vergangenen zwei Tagen. Am Montag und Dienstag fanden nämlich die offiziellen Tests zur Supersport-Weltmeisterschaft statt. Diese läuteten zugleich die kommende Saison ein, die an diesem Wochenende beginnt.



„Ich freue mich sehr darauf, diese Woche mein neues Karriere-Kapitel zu beginnen“, schwärmt der Rennfahrer. Mit zwei Sessions am Tag von jeweils knapp zwei Stunden habe er relativ viel Zeit, um sich so gut wie möglich auf das erste Rennwochenende vorbereiten zu können. „Es wird wichtig sein, viele Runden mit meiner neuen Rennmaschine zu fahren und sie besser kennen zu lernen, ebenso wie die Reifen und die Klasse“, bekundete der Ex-Moto2-Pilot noch vor den Tests. Dort belegte er dann den 14. Platz.



Einen Vorgeschmack auf das, was ihn in bei der WM erwartet, bekam Marcel Schrötter bereits Ende November letzten Jahres. Damals war er als Wildcard-Fahrer mit seinem neuen Team MV Agusta Reparto Corse beim Saisonfinale der Supersport-Weltmeisterschaft auf Phillip Island, Australien dabei. Damals brauste der Pflugdorfer im zweiten Rennen von Startplatz sechs als siebter ins Ziel.



Nach weniger als drei Monaten kehrt der 30-jährige nun auf die Insel zurück – bereit für seinen neuen Karriere-Abschnitt. „Der Wechsel in die Supersport-WM kommt zum richtigen Zeitpunkt“, ist Schrötter überzeugt, „Einfach mal etwas anderes sehen, ein neues Motorrad und Reifen fahren, auf anderen Strecken unterwegs sein und neue Leute und eine andere Meisterschaft erleben.“



Von Freitag bis Sonntag findet die WM auf Phillip Island statt. Nach 22 Rennen endet sie Mitte Oktober in San Juan, Argentinien.