Weiler Spendenlauf: 268 Teilnehmer und 6.000 Euro

Mit Böllersalut starteten die Teilnehmer in den zweiten Weiler Spendenlauf. © FC Weil

Weil – Lange haben die Vorbereitungen gedauert, aber am Sonntag war es schließlich soweit. Der zweite Weiler Spendenlauf wurde bei schönstem Wetter gut besucht und brachte 6.000 Euro ein.

Bereits die Voranmeldungen ließen erahnen, dass die Teilnehmerzahl aus dem letzten Jahr wohl deutlich überschritten wird – und so war es auch. Mit insgesamt 268 Teilnehmern waren es doppelt so viele wie im Jahr 2022, die auf den Böllersalut der Schützen des OTW (Oldtimer Tradition Weil) warteten, der den Spendenlauf einläutete.



Um 9 Uhr starteten die Läufer für die fünf-, zehn- und 21-Kilometer-Strecke. Mit dabei auch viele kleine Läufer von fünf bis zehn Jahren, die sich an die fünf-Kilometer-Strecke wagten. Für die noch jüngeren Sportler öffnete kurze Zeit später die ein-Kilometer-Strecke.



Die ‚Nichtläufer‘ wurden im Start- und Zielraum mit Sambarythmen der Weiler Trommelgruppe ‚Batuque‘ unterhalten und warteten auf die Läufer, die mit begeistertem Applaus und Trommelwirbel empfangen wurden.



Die Gesamteinnahmen der Startgelder, der Gewinn aus Kuchen-, Getränke- und Grillverkauf und viele private Spenden gehen diesmal an die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (dmsg) und den Brustkrebs Deutschland e.V., wobei von jeder Organisation auch eine Vertreterin beim Spendenlauf dabei war. Ina Makrowitz (Brustkrebs Deutschland) und Christiane Zink (dmsg) zeigten sich begeistert von der Veranstaltung.



Insgesamt brachte der Spendenlauf über 6.000 Euro ein, die an die beiden Organisationen aufgeteilt werden.



Die sportlichen Leistungen der Teilnehmer ließen sich ebenso sehen: Schnellster beim zehn-Kilometer-Lauf war Rene Schubert in 40:17 Minuten, Juli Plbas erreichte in 44:45 Minuten als schnellste Frau das Ziel. In 1:26:57 bewältigte Werner Deuringer den Halbmarathon (21,1 km). Sigrid Bahr nahm als einzige Frau den Halbmarathon in Angriff und kam nach 2:18:41 ins Ziel.