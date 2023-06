Zwischen Utting und Schondorf fließt der Rebensaft

Wein vom Ammersee-Westufer

Von Dieter Roettig schließen

Ammersee – Längst kein Geheimtipp mehr unter Freunden edlen Rebensafts ist der Sauvignac aus der Ammersee-Winery von Corinne und Uli Ernst. Sie bauen auf dem „Römerhügel“ zwischen Utting und Schondorf mit grandioser Aussicht zum See erfolgreich Wein an.

Jetzt präsentierten sie mit einem bestens besuchten Wein- & Hoffest den zweiten Jahrgang sowie den neuen Secco. Bereits im Sommer 2018 pflanzte die Familie Ernst hier auf 0,8 Hektar mehrere tausend Reben. Angeregt durch Spuren der Römer, die einst die Südhänge des auf Lateinisch „Lacus Amber“ genannten Ammersees zum Weinanbau nutzten. Auf dem Hügel soll die berühmte römische „Villa Rustica“ gestanden haben. Keine herrschaftlicher Sitz im heutigen Sinne, sondern ein großer Gutshof zur Versorgung der durchreisenden Legionäre. Und dazu gehörte auch der Weinanbau.



Vermutlich weil die damaligen Weinsorten das etwa 300 nach Christi rauer gewordene Klima weniger gut vertragen haben, verschwand in der Folgezeit der Weinanbau vom Ammersee. Die kalziumhaltigen Böden, die die Gletscher aus den Kalkalpen hierher brachten, bieten aber heute wieder eine hervorragende Grundlage für fruchtige aromareiche Weißweine. Aber nur, wenn man entsprechend experimentiert. Nach diversen Versuchen setzte Familie Ernst auf die Sorte Sauvignac. Dank Bio-Weinzüchtung gelang es ihnen, aus den Mutterpflanzen Riesling und Sauvignon Blanc sowie dem Einkreuzen eines Resistenzpartners eine ideale Schmackhaftigkeit und gleichzeitig eine hohe natürliche Widerstandskraft zur erhalten. Wie Uli Ernst und sein Mitarbeiter Ferdinand von Liel auf ihren Weinbergführungen erzählten, mussten zunächst auch bürokratische Hürden überwunden werden. Denn Weinbau war nur in den angestammten Weinbaugebieten wie der Pfalz, Rheinhessen oder Franken erlaubt. Erst als die EU das Weinbaurecht lockerte, bekam Uli Ernst als einer der ersten Antragsteller den Zuschlag, auf seinem Grund Rebstöcke pflanzen zu dürfen.



Nach einigen Rückschlägen wie dem Starkhagel am Ammersee im Juni 2019 oder dem Einfall von hungrigen Starenschwärmen und dem erneuten Hochpäppeln der Reben konnte man im Herbst 2021 die erste große Ernte der Bioweintrauben mit 90 Öchsle einholen. Sie wurde in das befreundete Weingut Bergeshof in Rheinhessen transportiert, wo nach Keltern, Gärung, Stabilisierung und Ruhe der erste Ammersee-Wein seit fast zweitausend Jahren abgefüllt wurde. Von Kritikern wurde er als „brillant, spritzig, leichtfüßig und verspielt“ beurteilt, dessen „Textur mit viel Schmelz und Seidigkeit betört.“



Der Jahrgang 2022 erbrachte stolze 6.500 Liter. Kein Wunder, dass Corinne und Uli Ernst ihren Weinanbau heuer noch mit 2,1 Hektar Land vergrößern wollen. Und die beiden haben dabei auch weitere Sorten im Sinn.