Nein, das muss nicht sein

Leserbrief

Dirk Walter: Frühstartder Adventsmärkte;Bayern 15. November

Der erste Abschnitt des Artikels von Dirk Walter mit den Worten „Muss das sein“ hat mir besonders gut gefallen bzw. mich in meiner Meinung verstärkt. Ich bin der Meinung, dass man Ende August keine Lebkuchen etc. anbieten, oder kaufen sollte. Ebenso sollten Weihnachts/Wintermärkte nicht vor dem ersten Advent stattfinden. Es nimmt die Vorfreude auf das Christfest auf jeden Fall. Das Wort Advent bedeutet ja „er wird kommen“ - aber nicht schon Anfang November. Der Satz eines kleinen Mädchens in einem Möbelhaus am 31. Oktober hat mich nachdenklich gestimmt und in meiner Meinung verstärkt: „Mama warum ist jetzt Ende Oktober der Nikolaus schon hier.“

Auch Kindern wird die Vorfreude auf das Fest genommen, wenn schon viele, viele Woche vor dem 1. Advent weihnachtlich dekoriert etc. wird. In meiner Kindheit war es wunderschön, als damals wirklich erst ab dem ersten Advent die Straßen, Geschäfte geschmückt wurden, und die Weihnachtsmärkte ihre Pforten öffneten – da wussten wir in 4 (3) Wochen kommt das Christkind, da war das Warten nicht mehr so lange. Ich denke, heute geht es nur noch um den Kommerz und das ist sehr, sehr schade; ändern könnten ausschließlich wir Verbraucher das, indem wir auf den Kauf, Verzehr von Weihnachtsgebäck etc. zu so früher Zeit verzichten. Ergo: Nein, es muss nicht sein!

Eva Burger

Langenbach