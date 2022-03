Alles abgenickt

Katrin Woitsch: Pflegebeauftragter fordert Reform bei Heimkontrollen; Bayern 3. März

Der bayerische Pflegebeauftragte hat Recht: Die Heimkontrollen in Pflegeheimen versagen seit mehreren Jahrzehnten.

Allerdings wird eine Instanz in Bayern regelrecht vergessen, die ebenfalls zuständig ist für die Erteilung eines Versorgungsvertrags an die Betreiber: die Bezirke. Nach § 72 des Sozialgesetzbuchs XI haben die Bezirke (als Sozialhilfeträger) das „Einvernehmen herzustellen“: Bei Inbetriebnahme und bei Kündigung eines Versorgungsvertrags. Doch die Bezirke haben trotz Prüfpflicht bisher immer nur alles abgenickt. So werden Heim-Betreiber wie Orpea, die in Frankreich ihre „Insassen“ „kalorienarm“ ernähren (um nicht zu sagen: verhungern lassen) und andere lediglich auf Gewinn orientierte Heimbetreiber aus dem Privatsektor von den Bezirken akzeptiert, anstatt die bekannten freien (und auch kirchlichen) Wohlfahrtsverbände zu unterstützen bei einer auf ein würdiges Leben im Alter ausgerichtetes Heimkonzept.

Die Frage ist: Wie lange können sich die Bezirke noch wegducken, anstatt ihrer Verantwortung gerecht zu werden?

Prof. Dr. Klaus Weber

Neuried

Was mich hier stört und traurig macht ist, dass der Pflegbeauftragte und anscheinend auch der Gesundheitsminister nicht mal wissen, dass es für Heime einen extra gewählten Heimbeirat gibt (gesetzliche vorgeschrieben). Dieser ist der Ansprechpartner vor Ort, für die Menschen die Probleme melden möchten. Diese ehrenamtliche und unentgeltliche Tätigkeit wird anscheinend von der Politik gar nicht wahrgenommen. Ich in seit 7 Jahren als Heimbeirat in einem AWO Pflegeheim im Landkreis München als Heimbeiratsvorsitzender tätig, arbeite mit meinen 4 Kolleginnen und Kollegen sehr gut, aktiv und erfolgreich, zusammen. Die Zusammenarbeit mit der Heimleitung und der Geschäftsführung der AWO klappt optimal. Eine, zumindest von der Heimaufsicht im Landkreis München erhaltene Anerkennung, wie ich meine, ist es immer wenn das Landratsamt (Heimaufsicht), mehrmals im Jahr, das Heim überprüft, dass auch der Heimbeirat verständigt wird und auch die Gelegenheit erhält, an der Besichtigung teilzunehmen. Vielleicht sollte man diesem Heimbeirat eine größere Anerkennung zukommen lassen, anstatt wieder ein neues Gremium zu schaffen, dann vielleicht noch dazu bezahlt.

Manfred Bock

Ottobrunn