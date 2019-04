Leserbrief

Kathrin Brack und Christian Deutschländer: CSU bastelt an der Alltagskunde;Bayern 10. April

Wir bayerischen Landfrauen fordern dieses Fach seit Jahren. Unsere damalige Schulrätin in Tölzer Landkreis stand diesem Projekt positiv gegenüber. Zusammen mit einer Grundschule in Bad Tölz, dessen engagierten Mathe/Deutsch-und Hauswirtschaftslehrerin, starteten wir das Projekt mit finanziellen Unterstützung (für Lebensmittelaufwand) von uns Landfrauen. Die Schulrätin beauftragte die Hauswirtschaftslehrerin zur Evaluierung über das laufende Schuljahr. Das Pädagogenteam leistete wertvollste Arbeit. Nicht zu vergessen, die Freude, Spaß und Erfolg, den die Kinder damit hatten. Die Schüler kamen durch praktische Tätigkeiten, wie Kochen und Backen, an praktische Lösungen, wie in Mathe. Bei rechenschwachen Schülern war eine Notenverbesserung um zwei Noten, ein großer Gewinn. Die Sozialkompetenzen sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. So gewann ein schüchternes Mädchen enormes Selbstvertrauen. Sie entwickelte Fähigkeiten, die sie im theoretischen Unterricht nie an sich entdeckt hätte. Persönlich überreichten, die Schulrätin, weitere Personen und ich die Evaluierung dem Kultusministerium (zurzeit KM Spaenle) verbunden mit einem Gespräch. Die Evaluierung verschwand wahrscheinlich in der Schublade. Die Rektorin dieser Tölzer Grundschule führt dieses Projekt anhand ihres Erfolges weiter. Es sind sehr oft die einfachen Dinge. Besonders die Verknüpfung von Theorie und Praxis, die etwas schwächeren Schüler, große Vorteile bringen und im Leben grundsätzlich sind. Helikopter-Eltern übersehen das zu gern. Persönlichkeitsstärkung durch dieses Fach sind für alle Kinder ein Riesengewinn. Ebenfalls kann es zur Unterstützung für die spätere Berufswahl beitragen. Bei den MINT-Fächern kann vieles später ohne Verluste nachgeholt werden. Bei beruflichen Interesse lernt sich’s sowieso leichter. Und vergessen wir nicht, das Leben ist nach Schulabschluss noch nicht ausgelernt. Es fängt erst an. Mit gelernten Alltagskompetenzen steht man dann sicherer auf den eigenen Füßen.

Ursula Fiechtner

Kreisbäuerin

Bad Tölz/Wolfratshausen