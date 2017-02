18 Frauen von Eritreeer sexuell belästigt; Bayern 8. Februar

Vielen Dank für ihren Artikel und Gratulation an die Herrschinger Polizei. Ich habe Ende Dezember 2016 in einem Getränkemarkt in Seefeld- Hechendorf die Erfahrung gemacht, dass sich drei eritreische Asylbewerber drei Tragl Bier in ihre Sporttaschen umgeladen und gekauft haben. Mein Hinweis an die Gemeinde wurde mit einer nichtssagenden E-Mail abgetan. Soweit ich informiert bin, besteht in Asylbewerber-Heimen absolutes Alkoholverbot. Ganz offensichtlich sind in diesem Thema sowohl die Asylhelfer-Kreise als auch die Verantwortlichen im Landratsamt Starnberg überfordert. Für mich kein Wunder, dass die Ablehnung von jungen männlichen Asylbewerbern unter den genannten Voraussetzungen in der Bevölkerung ansteigt.

Volker Lauterbach Seefeld