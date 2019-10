Leserbrief

Claudia Schuri: Kampf den E-Bikes in den Bergen; Bayern 19. Oktober

Endlich hat ein bedeutender Verband dieses massive Problem erkannt und nimmt sich dessen an. Der BN hat in vielerlei Hinsicht völlig recht mit seiner Argumentation. Natur- und Landschaftsschutz sind unvereinbar mit motorisiertem Individualverkehr in den Bergen. Der beste Schutz der Natur vor uns Menschen liegt in der ursprünglichen Unzugänglichkeit und in den mit dem Zugang verbundenen Mühen und Anstrengungen. Aber wer will so was schon hören in einer Gesellschaft, in der Bequemlichkeit so groß in Mode ist? Wenn man am eigenen Leib spürt, dass man sich nicht mehr im Tal oder in der großen Stadt befindet, wird man sich leichter und demütiger der anderen, sensibleren Umwelt bewusst, in der man sich gerade befindet. Wem das zu anstrengend ist, der möge anstelle der mobilen Seilbahn unterm Sattel eben eine Stationäre nutzen. Die Alpen sind wahrlich erschlossen genug. Pedelecs sind alles andere als klassische Fahrräder wie die Deutsche initiative Mountainbike behauptet, eine deutliche, gesetzliche Abgrenzung ist aufgrund des technischen Fortschritts überfällig. Ein Blick auf die Fakten sollte genügen: Der Top-Pedelecantrieb von Brose leistet 90Nm Drehmoment. Zum Vergleich: Eine 650er Kawasaki Ninja liefert 67,5 Nm. (Herstellerangaben) Das E-MTB Magazin, Ausgabe 03/18, Seite 86 ff, hat 7 Bikes mit 7 verschiedenen Antrieben (ca. 90% Marktanteil) im „Vollgas bergauf Praxistest“ geprüft und dabei eine Durchschnittliche Dauerleistung von 433W festgestellt. Die Maximalleistung ist deutlich höher, ein Bosch Performance Antrieb liegt bei 850W. Zum Vergleich: Die menschliche Dauerleistung beträgt ca.70W, für Pedelecs gesetzlich erlaubt sind 250W! Eine wirksame Prüfung der gesetzlichen Leistungsgrenze findet nicht statt. Die aktuellen Akkus mit 750Wh Kapazität reichen also rechnerisch für drei Stunden fahren mit (erlaubter) Dauerleistung. Gibt es im Alpenraum einen Berg, der hoch genug wäre, um das auszunützen? Ein Mittreten, um sich die Akkuladung über den Tag einzuteilen, ist überflüssig geworden. Völlig absurd ist deshalb die Behauptung der DIM, dass E-MTB-Fahrer vorwiegen in den unteren Hanglagen unterwegs seien. Die Verharmlosung des Problems ausgerechnet von dieser Seite wundert nicht, ist doch so mancher derer Aktiven selbst Betreiber eines E-Bike Verleihs. Dem Mountainbiken als Freizeitsport wird gerade hierdurch die Grundlage abgegraben, deshalb hat die Deutsche initiative Mountainbike jede Existenzberechtigung verspielt. Meine Bitte an den BN lautet daher: Dranbleiben! Hart bleiben! Hartnäckig sein! Übrigens hat der DAV auf der letzten Hauptversammlung beschlossen, sich öffentlich für den Bergsport aus eigener Kraft einzusetzen. Leider fehlen bisher die Taten, denn das E-Bike ist nur der Anfang der Motorisierung der Bergwelt. E-Scooter, Exoskelett als elektrische Siebenmeilenstiefel und der elektrische Tourenski (das MM-Journal hat berichtet) mit Gasgriff am Skistock stehen schon bereit.

Josef Oefele

Lenggries