Bestmögliche Förderung für Schüler

Während die Wirtschaft eklatanten Fachkräftemangel beklagt, fällt CSU und Freien Wählern nichts Besseres ein, als die Berufseinstiegsbegleitung an den bayerischen Mittelschulen aus Kostengründen abzuschaffen. Diese Entscheidung ist erbärmlich und kurzsichtig. Niemand wird bestreiten, wie wichtig es ist, einen Beruf zu erlernen, um eine wirtschaftliche Grundlage zu haben. Auch wenn das Schulsystem vielfältige Möglichkeiten bietet, gibt es immer wieder auch Jugendliche, die zusätzliche Unterstützung brauchen. Die Berufseinstiegsbegleitung war ein sehr erfolgreiches Instrument, das wirksam zum Einsatz kam, um diesen Jugendlichen einen Einstieg in eine Ausbildung zu ermöglichen und Abbrüche zu verhindern. Bildungsgerechtigkeit bedeutet auch, dass Schüler aller Schularten die bestmögliche Förderung erhalten. Mittelschulen leisten hervorragende pädagogische Arbeit, vor allem auch in der Vorbereitung der ihnen anvertrauten Schüler auf die Arbeitswelt und sollten in ihrem Bemühen auf jede mögliche Weise unterstützt werden. Mittel zu streichen und ein erfolgreiches Programm zu beenden zeugt von fehlender Wertschätzung.

Katharina Hintermaier

Erding