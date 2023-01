Bleifrei jagen

Cornelia Schramm: „Es muss Ruhe einkehren“, Interview mit Ludwig Freiherr von Lerchenfeld; Bayern 17. Januar

Mit Jürgen Vocke und Ernst Weidenbusch scheint der BJV nicht das große Los gezogen zu haben? Beim Vorstandsanwärter Ludwig Freiherr von Lerchenfeld habe ich da nach dem Lesen des Artikels jetzt schon große Zweifel. Bei diesem Posten geht es um Macht, auch in der Politik und um Lobbyismus. Schließlich werden im Landtag Gesetze gemacht. Den Jagdverband in eine Richtung der Moderne zu entwickeln, der auch in der breiten Bevölkerung Zustimmung finden würde, wäre doch wohl ein Gebot der Stunde? Die Ankündigung „auch gegen das drohende Bleiverbot in Schrotmunition werde ich mich einsetzen“ gehört sicher nicht dazu? Seit 1988 ist der Zusatz von Blei im Benzin aus gutem Grunde verboten. Blei ist ein Gift, welches sehr umweltschädlich ist. In Gewässernähe darf aus diesem Grund bisher schon nicht mit Bleischrot geschossen werden, was zeigt, dass es möglich ist, bleifreie Munition zu verwenden. Europaweit verenden qualvoll massenhaft auch seltene Vögel wie Steinadler, Bart- und Gänsegeier durch Munitionsblei. In der Politik, wird oft (erfolglos) nur auf Freiwilligkeit plädiert, um keine Wählerschicht zu vergraulen. So entbehrt es jeder Logik, wenn bedrohte Tiere der Roten Liste dem Jagdrecht unterliegen.

Das Jagdrecht muss mit der Roten Liste der bedrohten Arten abgestimmt sein. Naturschutzverbände versuchen diese Arten mit viel Aufwand zu erhalten. Mit der Begründung der Bestandsregulierung lässt es sich wohl nicht erklären, wenn etwa auf Feldhase, Rebhuhn oder Baummarder geschossen wird.

Steigt die Jagdlust im Verhältnis zur Seltenheit des Tieres, oder wie lässt es sich begründen – Vernunft? Rückständiges Denken zu verlassen und neue Wege zu finden wäre zukunftsorientiert. Ein freiwilliger Verzicht auf Rote-Liste-Arten zu schießen und ein Umdenken hin zu bleifreier Munition wären ein guter Ansatz. In diesem Sinne wünsche ich dem Freiherrn von Lerchenfeld viel Erfolg!

Richard Straub

Markt Schwaben