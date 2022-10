Dann halt mit dem Zug

Dirk Walter: Kripo nimmt russische Fanatikerin ins Visier; Bayern 17. Oktober

Die Kripo nimmt also eine russische Fanatikerin ins Visier. Dabei wird auch festgestellt, dass sie sich ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland aufhält. Wahrscheinlich bekommt sie auch noch finanzielle Unterstützung vom deutschen Staat.

Abschiebungen sind laut Staatsanwaltschaft Landshut zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausgesetzt. Ein Grund dafür sollen praktische Hemmnisse sein, weil es keine direkten Linienflüge nach Russland gibt.

Wie wäre es denn, liebe Verantwortlichen, nach Rücksprache mit polnischen Behörden, diese Frau mit der Bahn an die russische Grenze zu bringen. Für das Zugticket müsste doch noch genug Geld in der Staatskasse sein.

Werner Czober

Höhenkirchen

Da lebt eine russische Frau ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland und macht sich über uns und den deutschen Staat lustig Sie tanzt für Putin, ruft zu Straftaten auf, regt zur Energieverschwendung an und lebt wahrscheinlich auch noch von unseren Steuergeldern. Sie ist in Österreich auch schon aufgefallen und macht hier ungeniert weiter? Das darf doch wohl nicht wahr sein! Abschiebung nicht möglich, weil kein Flieger nach Russland fliegen darf. Ich glaube, hier läuft etwas ganz und gar schief, wie können wir uns von derartigen Menschen so verarschen lassen, die Lachen doch nur noch über uns. Haben wir nur noch Flieger um von A nach B zu kommen? Diese Frau muss raus aus Deutschland, heim zu ihrem geliebten Putin, und zwar schnellst- möglich. Und wenn nicht mit dem Flieger dann mit dem Zug oder mit dem Auto. Während des G7-Gipfels in Garmisch-Partenkirchen sind so abartig viele Polizei-Vans hin und her gefahren, da muss doch einer dabei sein, der mal kurz nach Moskau fährt.

Franz Krinner

Eschelohe