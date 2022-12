Deutschland hinkt beim Brenner-Tunnelbau hinterher

Mahnfeuer gegen Brenner-Zulauf; Bayern 5. Dezember

Fakt ist doch ganz klar, der ausufernde Alpentransit (Schwerlastverkehr) gehört auf die Schiene. Mein Verständnis ist nach wie vor, dass darüber zwischen den hauptbetroffenen Regionen Oberbayern, Nord- und Südtirol seit Jahrzehnten Konsens besteht. Zum Schutz der Bevölkerung dieser drei Alpen-Regionen vor Lärm, Feinstaub, Abgasen und Verkehrskollaps (Stichwort Blockabfertigung) usw. ist die Schiene momentan und für die Zukunft die einzig gangbare Lösung. Folgerichtig machen seit Jahren die Österreicher und Italiener konsequent ihre Hausaufgaben und treiben das Projekt Brennerbasistunnel massiv voran.

Übrigens, soweit man den Meldungen Glauben schenken kann, ohne exorbitante unvertretbare Kostensteigerungen (hier sei die zweite Stammstrecke in München als Referenz erwähnt).

Auch die zeitliche Verzögerung bei diesem Jahrhundertprojekt führt nicht zu einem Aufschrei in der Bevölkerung. Ein Vertrag, unterzeichnet von unserem damaligen Bundesverkehrsminister Herrn Ramsauer verpflichtet uns eine Zulaufstrecke ab 2026 entsprechend umzusetzen. Es ist hinlänglich bekannt, was bis heute passiert ist (nicht mal die Route steht fest), nur weil alle Ex-Bundesverkehrsminister massive Wählerstimmenverluste befürchteten, wenn sie das Projekt Brenner-Nordzulauf in der betroffenen Region aktiv vorantreiben.

Nun scheint es so, dass ausgerechnet aus dem Land der Blockabfertigung die neuen und hoffentlich konkreten Impulse kommen werden. Ausgerechnet die energische Befürworterin eines Ausbaus des Brenner-Nordzulaufs sowie der Blockabfertigung, nämlich die ehemalige Landeshauptmann-Stellvertreterin von Tirol, Ingrid Felipe (von den Grünen), wird Vorstandsmitglied für Infrastruktur bei der DB-Netz. Eines ihre ersten Statements war: An der dringend gebotenen Verkehrswende wolle sie mitarbeiten. Was für ein Gegensatz zu dem: „Ich kann das Wort Verkehrswende nicht mehr hören“ von unserem Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Ich glaube daran, dass bei objektiver Betrachtung und bei entsprechend gutem Willen wir in ein paar Jahren einen Brenner-Nordzulauf haben werden, der eine Blockabfertigung obsolet macht, aber auch die Bedenken der direkt betroffenen Anrainer Rechnung trägt.

Johann Ludhammer

Lenggries