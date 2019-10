Leserbrief

Claudia Schuri: Kampf den E-Bikes in den Bergen; Bayern 19./20. Oktober

Was die Herren Richard Mergner, Axel Doering und Friedl Krönauer vom Bund Naturschutz an Argumenten gegen die E-Bikes in den Bergen in ihrem Diskussionspapier zusammengetragen haben, ist fern ab des tatsächlichen Geschehens. Die allermeisten E-Bikes in den Bergen werden von älteren bis alten Menschen genutzt, um auf gut ausgebauten Wegen – sprich Forst- und Almstraßen – an der Schönheit der alpinen Natur in nun altersgemäßem Umfang weiterhin teilhaben zu dürfen. Diese Biker „vereinnahmen nicht bisher versteckte und kleine Wege, die bisher noch durch die Schwerkraft vor Radfahren geschützt waren. Solches Gelände wird wegen der sehr schweren Fahrräder, die man nur mit großer Mühe über quer liegende Bäume heben kann, und auch wegen der auf kleinen Wegen lauernden Sturzgefahr von uns Alten (ich bin 77) peinlichst gemieden. Unsere alpinen Berge sind von einem dichten Netz gut ausgebauter Forstwege durchzogen, die nahezu unerschöpfliche Tourenmöglichkeiten für E-Biker bieten. Die markige Aussage: „hinter der Forstschranke hat der Motor eigentlich nichts zu suchen“ ist völlige Themaverfehlung, denn dort fängt die Forststraße ja an. Neben den allgemein alten E-Bike-Nutzern hat sich eine weitere Nutzergruppe etabliert: Frauen, die dank E-Bike endlich mit ihren Partnern (auf Mountainbikes) mithalten und so gemeinsam wunderbare Erlebnisse in den Bergen haben können. Auch die Formulierung: „Uns ist wichtig, dass der Fußgänger Vorrang hat“ geht an der Realität vorbei. Auf besagten Forstwegen ist gegenseitige Rücksichtnahme ohnehin in der Regel gegeben. E-Bike-Fahrer sind rauf wie runter nicht auf Geschwindigkeitsrausch und Rekordzeiten aus. Jugendliche Dynamiker sind das Problem, nicht die Alten. Letztlich frage ich mich, wer gibt den oben genannten Herren das Recht, die Alten aus den Bergen aussperren zu wollen?

Jost Gudelius

Berg- und Skiführer, Jachenau