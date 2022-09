Eigene Fakten

Bischof Voderholzer kritisiert Synodalen Weg; Bayern 16. September

Jeder Mensch hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht das Recht auf eigene Fakten. Was sind eigene Fakten? Die eigene Meinung wird als die allein richtige dargestellt aufgrund von Vorstellungen, die man als unabänderliche Fakten verkündet. So bei den weltweit grassierenden Verschwörungstheorien, so bei fanatischen Glaubensüberzeugungen, so bei politischen Ideologien, wie bei Putin - fast als Heiliger verehrt, ansonsten ein Verbrecher. So ähnlich ist es in der katholischen Kirche. Bischof Vorderholzer stellt Schrift und Lehre, also das Ergebnis der göttlichen Offenbarung und deren Weiterentwicklung, verkörpert in der Machtzentrale Rom, als oberste unabänderliche Fakten hin, denen zu gehorchen ist. „kompatibilistisch“ nennt er das. Die nicht mehr änderbaren geschichtlichen Fakten sehen allerdings nüchterner aus. Die Bibel und die aus ihr abgeleiteten Offenbarungen sind reines Menschenwerk, immer interpretiert zum eigenen Vorteil, und als Abgrenzung gegen andere religiösen Auffassungen. Bis hin zur Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubenssachen. Der in 2000 Jahren entwickelte und gewachsene Jetztzustand der Kirche, wird als unabänderliches Faktum verkündet. Vorderholzer und Seinesgleichen fürchten geradezu den Untergang, wenn an ihrer Vorstellung gekratzt wird. Sie wagen nicht, die Realität außerhalb des eigenen amtsfrommen Tellerrands zu erkennen. Stattdessen weicht er aus in das alte Denkschema Religion und die heilige Kirche gegen die böse Welt. Der Mensch Jesus dagegen hat keine Lehre, keine großen Offenbarungen verkündet, sondern lebte hier und heute, half jedem, dem er helfen konnte. Intensiv plädierte er, wie ein sinnvolles Zusammenleben aussehen müsste. Seine Gegner, die Pharisäer kamen dabei nicht gut weg, weswegen sie ihn schließlich umbringen ließen. Doch dieser Jesus kommt in der offiziellen Kirche von heute kaum mehr vor! Schade!

Lorenz Huber

Altomünster-Asbach