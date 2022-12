Eine christliche Gemeinde

Claudia Möllers: Vorwürfe gegen Benedikt XVI. und Kardinal Marx; Bayern 8. Dezember

Am 8. Dezember habe ich den Artikel über die ach so schlimme integrierte Gemeinde gelesen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich mir so meine Gedanken machen. Sicher nicht positiv! Jedoch habe ich selbst meine Erfahrungen mit der Gemeinde machen dürfen und möchte an dieser Stelle noch mal allen die ich dort kennenlernte, herzlich für die wunderbare Zeit danken. Als wir vor über 24 Jahren einen Platz in der Walchenseer Grundschule ergattern konnten, wussten wir zwar, dass dort in kleinen Klassen unterrichtet wird und die Kinder auf ein sehr soziales Miteinander geprägt werden, aber dass noch viel mehr für eine positive Entwicklung erarbeitet wurde, erkannte ich erst, als wir tatsächlich dort waren. Dort wurde der Glaube nicht nur gepredigt, er wurde gelebt.

Die Stärken der Kinder, egal welche wurden gefördert und das Selbstbewusstsein liebevoll und mit viel Empathie gestärkt und gefestigt. Ein ganzheitlicher Unterricht war immer erkennbar und nachhaltig. Der Kommunionunterricht war in jeder Art und Weise eine Vorbereitung auf ein besonderes Fest, für das sich viel Zeit genommen wurde. Überhaupt waren alle Feste im kirchlichen Jahreskreis ein Erlebnis für sich. Alle, auch die Eltern waren eingeladen daran teil zu haben. Jedes dieser Feste war etwas ganz Besonderes. Die Kinder trugen auswendig ihre erlernten Texte auf und strahlten anschließend die Eltern und Großeltern an. Was gibt es schöneres als leuchtende Kinderaugen. Auch die musikalischen Begleitungen waren immer intensiv, aufwendig und mit viel Liebe gestaltet. Fürbitten wurden nicht wie Fußballergebnisse runter genuschelt sondern mit Bedacht vorgetragen. Dort wurden der Glaube und ein christliches Miteinander vorgelebt. Zumindest ist es so bei mir angekommen. Für die schwachen wurde sich immer viel Zeit genommen, ganz nach dem Motto“ Die Kette ist immer so stark wie sein schwächstes Glied“! Auch die Zeit am Günter Stöhr Gymnasium war durchwegs positiv und es gab nichts zu beklagen, im Gegenteil! Ohne die integrierte Gemeinde gäbe es heute keinen Kindergarten und keine Grundschule in Walchensee. Unsere Kinder sind heute noch glücklich über die Zeit die sie dort verbringen durften. Es wurde nie in meinem Beisein über andere schlecht geredet.

Im Gegenteil, es wurde immer ein miteinander gesucht. Geprägt durch gegenseitigen Respekt und Achtung. Es mag sein, dass nicht alle meine Erfahrungen mit mir teilen aber es war mir ein Bedürfnis eine Katholische integrierte Gemeinde auch mal aus einer anderen Sicht zu beschreiben. Ich denke, das in vielen religiösen Einrichtungen irgendwann Fehler gemacht wurden aber wichtig ist doch ob aus Fehlern gelernt wird…oder? Welche Kriterien sind drastisch genug für eine kirchenrechtliche Auflösung?

Sabina Simmeth

Kochel am See