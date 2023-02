Gegen Energieprojekt

Carina Zimniok: Energie- Revolution am Tegernsee?; Bayern 8. Februar

Unter dem Vorwand der ökologischen Energiegewinnung soll nun also der Tegernsee genutzt werden! Risiko hin oder her. Natürlich liegt darin eine riesige Chance. Für wen nur? Wird etwa endlich günstiger Wohnraum für 200 Einheimische geschaffen? Reduzieren sich die Energiekosten der Menschen, die hier leben oder wird deren Strom etwa grüner? Ach nein, mit einem Luxushotel kann man sich die Taschen doch viel besser füllen. Das brauchen wir natürlich dringend. Die Superreichen mit mehreren Wohnsitzen, müssen ja auch irgendwo hinfliegen. Und sie fühlen sich bestimmt auch besser, wenn sie hier so furchtbar moderne Energie verbrauchen.

Und falls der Tegernsee doch irgendwann kippt (Klimaerwärmung gibt es ja auch noch), ist ihnen das egal. Hoffentlich werden sich die Verantwortlichen nicht durch strategische Spenden dazu hinreißen lassen, dieses komplett unstimmige Projekt zu unterstützen.

Sabine Goldbrunner

Kreuth