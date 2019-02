Zum Gender-Thema

Leserbriefe

Dirk Walter undAndrea Kästle: Grundschul- WC fürs dritte Geschlecht; Bayern 29. Januar

Interessant wäre noch zu wissen, wie die WC-Diverse ausgestatten sind. So wie die Mädchen- oder Buben WC? Wenn ja, dann könnten die Diversen auch auf diese WCs gehen. Kann man den Personenkreis nicht leben lassen, wie sie es selber empfinden. Ganz abgesehen davon wie die Schüler reagieren wenn einer ihrer Mitschüler auf das WC Diverses geht. Wird er dann nicht erst recht gemobbt. Haben die Schulleiter ihren Laden nicht besser im Griff. Da wird währen der Schulzeit demonstriert und es wird hingenommen. Abzuwarten ist, für was nächstes mal schulfrei genommen wird. Wenn am letzten Schultag die Eltern mit ihren Kindern am Flughafen stehen, ist da Schulgesetz missachtet und Strafe droht. Mann könnte glauben, die Politik hat mangel an guten Fachkräften. Sonst wären wichtigere Themen vorrangiger. Bei solchen Nebensächlichkeiten, die nur einen kleinen Kreis betreffen, kann jeder mitreden. Liegt es vielleicht daran, dass mangels Ausbildung und Bildung doch einige der Politiker in der freien Wirtschaft nur als Erntehelfer oder Ungelernte ein Hilfstätigkeit erhalten würden.

Rudolf Krois

Schongau



Wenn angedeutet wird, die gender-gerechte Sprache wäre eine Neuigkeit, liegt man ganz falsch. Schon unsere bayerischen Urahnen verwendeten sie. Wenn sie jemandem nicht eindeutig zuordnen konnten, fragen nicht möglich war oder derjenige sich dazu auch nicht äußern wollte, dann gingen sie lieber auf Nummer sicher. So geschehen, als man vom Fürst der Unterwelt sprach. Und da dieser auch zu keinem Interview bereit war, wenigsten ist mir diesbezüglich nichts bekannt, man ihn aber nicht verärgern wollte, indem man ihm Männlich- oder Weiblichkeit zuordnete, wurde er einfach als GenderType angesprochen. Jedenfalls habe ich, als zwei Männer stritten, gehört, dass der eine zum anderen sagte: Ich hoffe, das die der Deife hoit. Damit war der Fürst der Unterwelt wohl einverstanden, denn beide Streithansel weilen noch auf der Erde.

Richard Birk

Freising