Zweifel am Heilpraktikerberuf

Leserbriefe

Nikolaus Nützel: Heilpraktiker-Beruf auf dem Prüfstand; Bayern 23. Januar

Die Kritik am Heilpraktikerberuf zielt stets primär auf den Ausbildungsstatus. Fakt ist, dass jeder Tankwart und jeder Möbelpacker sich beim zuständigen Gesundheitsamt anmelden kann zur sogenannten Amtsarztprüfung. Im Behördendeutsch heißt dies: Erteilung der Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde ohne ärztliche Bestallung. Momentan sieht die Realität allerdings so aus, dass ein Anwärter ohne eine gute spezifische Ausbildung hier auf verlorenem Posten dasteht. Fakt ist ferner, dass der Königsweg in der Heilpraktikerausbildung singulär über die dreijährige Fachschule führt, deren Unterrichtsangebot im ersten Jahr definitiv einem beginnenden Medizinstudium gleicht: Anatomie und Physiologie in detaillierter lateinischer Terminologie. Zu meiner Fachschulzeit - damals noch in der Giselastraße 4 in Schwabing - empfand ich dort alles als sehr streng. Es gab keine „Vorlesungen“, sondern einen akribisch gestalteten Unterricht im Rahmen der neun Trimester. Insofern dürfte der Netto-Zeitfaktor der Wissensübermittlung kaum geringer gewesen sein als bei einem Medizinstudium. Ein Aspekt, der in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt sein dürfte. Bekannt ist hingegen, dass man in Deutschland von einer Dunkelziffer ärztlicher Behandlungsfehler im Bereich von 80 000 pro Jahr ausgeht. Die logische Konsequenz: Das therapiefrustrierte „Filtergut“ der Schulmedizin sammelt sich in den Wartezimmern der Heilpraktiker. Deren Ausbildungsproblematik könnte gesundheitspolitisch ziemlich einfach beseitigt werden, nämlich durch einen staatlich auferlegten Fachschulzwang mit einer sich anschließenden Assistenzzeit bei einem erfahrenen Kollegen.

Walter Krause

Heilpraktiker, Pöcking

Allein die Tatsache der „Geburt“des Heilpraktiker Gesetzes im Jahre 1939 sagt viel über die Grundlage aus: Ein überwiegender Teil der Ärzte war durch einen sinnlosen Krieg nicht verfügbar. Ersatz sollte offensichtlich ein Heilberuf mit minimaler Qualifikation leisten. Voraussetzung waren und sind immer noch Alter 25, Hauptschulabschluss, polizeiliches Führungszeugnis und eine Überprüfung durch einen Amtsarzt. Daher die geringe Einschränkung der Heiltätigkeit: Ein HP darf eigentlich alles, außer an Geschlechtsorganen aktiv zu werden (schon 1939 keine Voyeure erwünscht), der HP darf keine Krankheiten behandeln, die dem Bundesseuchengesetz unterliegen (Husten, Tb, Durchfall, Salmonellen etc.) und er darf keine Zähne behandeln!? Die angeführte 3-jährige Ausbildung auf einer der HP Schulen ist nicht nötig,, staatlich überwacht werden in diesem Beispiel nur die Lehrpläne nicht die Kenntnisse. In Bayern gibt es fast 24 000 Heilpraktiker aber weniger als halb so viele Hausärzte. Ob dieses Verhältnis den Bedarf realistisch darstellt mag bezweifelt werden. Zum Vergleich:Erst nach Abitur und 5-6 jährigen Studium mit unzähligen Prüfungen und dem Staatsexamen und nach der Approbation nochmals mehr jährige klinische Ausbildung mit Facharztprüfung darf man als Hausarzt freiberuflich arbeiten. Logischerweise werden so auch vor der Zulassung zu Pflegeberufen mehrjährige staatlich vorgeschriebene und kontrollierte Ausbildungswege gefordert!Es kann nicht akzeptiert werden daß es deutlich leichter ist Heilpraktiker als Krankenpfleger/in zu werden,denn Krankenpfleger/in ist ein hoch qualifizierter, verantwortungsvoller und anstrengender Beruf. Letztes Jahr wurde ein HP wegen fahrlässiger Tötung angeklagt,er verteitigte sein mangelhaftes Wissen mit dem Argument er sei im Verlauf seiner Tätigkeit „ immer erfahrener“ geworden. Learning by doing darf bei der Behandlung von Menschen nicht hingenommen werden.

Wenigstens sollte dann die Honorierung nicht aus den Geldern der Solidargemeinschaft erfolgen,es wäre damit jeden freigestellt aus welchen Gründen auch immer Wege außerhalb der „Schulmedizin“zu gehen. Eine Medizin die sich mit ihren Leistungen in Deutschland nicht verstecken muss!

Im Übrigen steht es jeden frei die zugegeben deutlich schwierigeren Wege der Ausbildungen zu beschreiten um Menschen zu helfen.

Dr. med. Rainer Fleischer

Fürstenfeldbruck

Der Verfasser dieser Zeilen kam zum Heilpraktikerberuf weil er seinerzeit als Patient eines jetzt im Ruhestand befindlichen Kollegen von einer, seine Lebensqualität sehr reduzierenden Erkrankung befreit wurde und diese positive Erfahrung mit der Naturheilkunde anderen kranken Menschen zugutekommen lassen wollte. Er arbeitet seit nunmehr fast dreißig Jahren selbstständig in seiner Naturheilpraxis und gibt sein Wissen im Fach Phytotherapie (Pflanzenheilkunde) an den beruflichen Nachwuchs an der Josef-Angerer-Fachschule für Naturheilweisen weiter. Der ebenso undifferenzierte wie unqualifizierte Rundumangriff auf unseren Berufsstand vonseiten eines Funktionärs der Ärzteschaft überrascht ja nicht wirklich. Zunächst einmal: An der Basis, im Umgang mit den niedergelassenen Ärzten gibt es eher ein respektvolles Miteinander als ein konkurrenzlastiges Hickhack. Schon in der Kaiserzeit versuchte man ärztlicherseits zum Beispiel Pastor Felke, der mit seinen Lehmkuren vielen Patienten weiterhelfen konnte, wegen Kurpfuscherei aus dem Verkehr zu ziehen. Bismarck, der viel von der Naturheilkunde hielt, urteilte damals lapidar: „Wer heilt, hat Recht!“ Zugunsten übrigens des scheinbaren Scharlatans. Erst die Methoden des III Reiches machten es dann möglich, jenen Personen, die „die Heilkunde ohne als Arzt bestallt zu sein“ ausübten, zu verbieten, ihr Wissen an Auszubildende weiterzugeben. Die notwendige Überprüfung durch den Amtsarzt, der sich die Berufsneulinge zu unterziehen hatten, hatte zum Ziel, nachzuweisen, dass der Kandidat keine Gefahr für die Volksgesundheit darstelle. Wie das zu geschehen hätte, ließ man bewusst in der Schwebe, um der Willkür keine allzu großen Prügel vor die Füße zu werfen, jegliche Kandidaten abweisen zu können. Dieser höchst schwammige Passus besteht bis heute. In welche Tradition sich die Politiker der Gegenwart einreihen wollen, bleibt ihnen selbst überlassen. Wenn allerdings die Zahlen des Ärztefunktionärs der Realität entsprechen und es dreimal so viele Heilpraktiker als Ärzte gibt bei gleichzeitiger Überflüssigkeit dieses Berufes, muss die Frage, mit welchen Mitteln diese Überflüssigen ihren Lebensunterhalt bestreiten, erlaubt sein. Wie unser Kollege Wolfgang Hegge schon ausführte, kommen Heilpraktiker, die ihre Ausbildung an der Josef-Angerer-Fachschule für Naturheilweisen, der einzigen Fachschule dieser Art in Deutschland, erhalten, in den Genuss einer Vollzeitausbildung mit 3000 Stunden Unterricht in drei Jahren auf neun Trimester verteilt, wobei neben dem monierten Fach Augendiagnose, auch klinische Diagnostik und alle Grundlagen aus Anatomie, Physiologie und Pathologie unterrichtet werden. Natürlich liegt der Schwerpunkt in naturheilkundlichen Therapieverfahren, wie beispielsweise Akupunktur, Phytotherapie, Osteopathie und Homöopathie. Natürlich wäre es zu begrüßen, wenn es endlich eine einheitliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung für unseren Berufsstand gäbe, es diente der Sicherheit der Patienten, an keinen Self-made-Heilkunden zu geraten, der sein Wissen in Wochenendkursen erworben haben mag, und es diente der Sicherheit all derer, die sich tagtäglich verantwortungsbewusst und zum Teil auch aufopferungsvoll in den Dienst der Gesundheit ihrer Patienten stellen und sich mit einer völlig überflüssigen Diskussion über ihre Arbeit konfrontiert sehen.

Bernd Hertling

Heilpraktiker, Grafing