Kein Geld für Lehrer

Christian Deutschländer: Das hat Söder mit den Schulen vor; Bayern 19. Januar

Als ehemalige Seminarlehrerin für Psychologie reibe ich mir verwundert die Augen über Söders neue Idee, Lehrer aus anderen Bundesländern mit vollmundigen, wirklichkeitsfernen Anreizen anheuern zu wollen. Noch vor wenigen Jahren mussten wir in der Lehrerausbildung blutenden Herzens mit ansehen, wie unsere besten, motivierten Junglehrer vom Freistaat Bayern behandelt wurden. Sie wurden trotz erkennbaren Lehrermangels nicht mit Planstellen versorgt, sondern mit billigen, befristeten Verträgen abgespeist und auf andere Bundesländer verwiesen, die sich die Finger nach diesen hoch qualifizierten bayerischen Pädagogen leckten. Dankbar wurden diejenigen von ihnen, deren Privatleben Mobilität zuließ, mit sofortiger Verbeamtung (Baden-Württemberg), schneller Beförderung (Berlin) und selbstverständlich mit Wohnungen (Sachsen) belohnt. Obwohl sich bayerische Schulleiter die Finger beim Ministerium wund telefonierten, um die Junglehrer an ihren Schulen halten zu können, wurde der Lehrermangel schön geredet. Der damalige Finanzminister namens Markus Söder hatte kein Geld für die Bildung übrig, denn das wurde dringend für Bankenrettungen etc. benötigt. So sah die christlich-soziale Bildungspolitik aus. Nun wird den Eltern, Schülern und Lehrern eine Kehrtwende versprochen. Bildung bekommt jetzt Priorität? Wird gar zur Chefsache? Stehen etwa Wahlen an?

Dr. Petra Hanne

München