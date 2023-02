Kriegskinder

Politik und Gesellschaft beklagen nach wie vor pandemiebedingte Nachwirkungen, vor allem bei Kindern. Erinnerungen an meine Kindheit werden wach, die ich in Dachau verbrachte. Ich zählte also zu den Kriegskindern, die Traumen und Ängsten ausgesetzt waren. Wir erlebten die fast täglichen Sirenen, die vor warnten. Ich sehe noch heute vor meinen Augen die Toten, die die sog. Gefangenentransporte nach Dachau in das KZ-Lager nicht überlebten. Sie wurden vom Bahnhof aus auf offenen Fuhrwerken durch die Stadt gefahren. Die Toten „landeten“ in einem am Rande der Stadt gelegenen Massengrab. Die meisten unserer Väter befanden sich im Krieg. Unsere quasi alleinerziehenden Mütter sorgten für das tägliche Überleben. Sie bangten zusammen mit uns Kindern um die glückliche Heimkehr des Ehemannes und Vaters. Der Unterschied zu heute? Niemand fragte damals nach der psychischen Belastung von uns Kindern. Es gab ja noch keine Kinderpsychologen, zumindest nicht in Dachau, es gab auch an den Schulen noch keine kritischen Elternbeiräte.

Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass den Kindern von heute langfristige gesundheitliche Einschränkungen erspart bleiben werden. Ich setze dabei auf die heutigen Therapiemöglichkeiten, aber auch darauf, dass die Kinder von ihren Eltern neben der Erziehung auch in der gebotenen Intensität Zuwendung erfahren.

Herbert Schmaus

Baldham