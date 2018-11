Wir sind gut – aber wir müssen noch besser werden

Zwei Leserbriefe zur Landwirtschaft, Bienenschutz und dem ÖDP-Volksbegehren zum Artenschutz

Dirk Walter: EinVolksbegehren zur Unzeit; Die Ziele von „Rettet die Bienen“; Bayern 28. November

Die ÖDP verfolgt mit Unterstützung von Bund Naturschutz das politische Ziel einer bayerischen Planwirtschaft. Ein gesetzlich vorgeschriebener Anteil landwirtschaftlicher Flächen im Umfang von 30 % soll ökologisch bewirtschaftet werden. Macht hier die ÖDP die Rechnung mit der Bevölkerung? Verbraucher wählen jeden Tag neu, welche Lebensmittel sie einkaufen. Ein Angebot, das vom Kunden nicht nachgefragt wird, wird es nicht lange geben. Ist das Ende vom Lied, dass die hochwertigen bayerischen Lebensmittel in den Regalen liegen bleiben und die günstigeren nicht in Bayern produzierten, gekauft werden? Aus Ländern, die keinen oder kaum ökologischen Landbau kennen? Wird so dem Insektenschutz Rechnung getragen? Ich bin davon überzeugt, der machbare Weg geht gemeinsam mit dem Verbraucher, mit Regionalität und Wertschöpfung vor Ort – ohne politisch verordnete Planwirtschaft.

Petra Düring

Schwabhausen

Statt über einen vermeintlich ungünstigen Abstimmungstermin als „unfreundlichen Akt des Innenministeriums“ im Januar zu klagen, sollten die Initiatoren (ÖDP) und ihre Unterstützer (BN und LBV) doch froh sein, dass seitens des Innenministeriums prompt und unbürokratisch gehandelt wurde und die Abstimmung so zeitnah nach der Landtagswahl angesetzt wurde. Damit wird dem Volksbegehren seitens der Landesregierung proaktiv die Chance eingeräumt, seine inhaltlichen Ziele maximal in der im ersten Quartal des neuen Jahres anstehenden Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) einzubringen. Wer, wie ich, aktiv auf landwirtschaftlicher Wiese und im Wald Arten- und Bienenschutz betreibt, wird sein Interesse daran ebenso im Winter bekunden, wenn er dies ernsthaft und nicht nur populistisch verfolgt. Wer von der Richtigkeit einer Sache überzeugt ist und für sie brennt, wird zehn Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung auch im Januar davon überzeugen, ab dem 31. Januar 2019 in die Rathäuser zur Unterschriftenaktion zu gehen. Die Reserviertheit des BN-Vorsitzenden mit dem Verweis darauf, dass es eben „nun mal ein ÖDP-Volksbegehren“ sei, hilft der Sache moralisch herzlich wenig. Fakt ist aber schon heute, dass die Landesregierung gegenwärtig das bayerische Artenschutzzentrum in Augsburg einrichtet. Insbesondere zum Schutz der Bienen wird sowohl eine Außenstelle in Veitshöchheim und für die Artenvielfalt im Oberland eine Außenstelle in Laufen (Landkreis BGL) eingerichtet. Zum Gesamtkontext sei auf die Pressemitteilung 151/2017/33/C vom 28. Juni 2017 des Bayerischen Landesamtes für Statistik hingewiesen, wonach der ökologische Landbau stetig auf dem Vormarsch ist und zwar ohne Verbots- und Gebotsregelungen nach dem Motto: Freiwilligkeit vor Ordnungsrecht.

Bayern nimmt mit rund 9400 Ökobetrieben und einer ökologisch bewirtschafteten Fläche von 320 000 Hektar bundesweit schon heute den Spitzenplatz ein. Über ein Drittel aller deutschen Ökobetriebe wirtschaften in Bayern. Wir sind gut – aber wir müssen noch besser werden und dies vor allem unter Berücksichtigung der sozialen Verantwortung gegenüber unseren Landwirten. Nur gemeinsam kann die Rettung der Natur gelingen, nicht aber, wenn es zur Lagerbildung kommt, die ein einvernehmliches Miteinander verhindert. Daher: ab 31. Januar 2019 ins Rathaus gehen, unterschreiben und dann kooperativ sein.

Felix Maiwald v. Buchenhain

CSU-Ortsvorsitzender Baierbrunn