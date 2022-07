Marx könnte Frauen zu Priesterinnen weihen

Leserforum

Marx wirbt für den Diakonat der Frau; Bayern 4. Juli

Was mag diesen Sinneswandel bei Bischof Marx ausgelöst haben? Die Erkenntnis, dass die Gemeinde- und Pastoralreferentinnen genauso gut sind, wie ihre männlichen Kollegen? Die Entdeckung, dass die meisten engagierten Gläubigen aus der anderen Hälfte der Menschheit (der bisher vernachlässigten) kommen und eine normale Seelsorge ohne diese gar nicht mehr möglich wäre? Wenn die überwiegend weibliche Mitgliederzahl des Jerusalemer Fischervereins nur einen Tag lang streiken würde, blieben nur noch wenige, einsame Angler übrig, oder?

Die Erinnerung an Jesu Worte: „Einer ist euer Meister, ihr alle seid Brüder und Schwestern“? Denn, dass die Mutter Kirche von Vätern beherrscht werden müsse (die seit 1000 Jahren nicht einmal Väter sein dürfen), glauben höchstens noch die Mitglieder der römischen Kurie. Wie dem auch sei, diese Einsicht kommt Gott sei Dank, endlich und schon lange erwartet. Leider wurde sie von der römischen Kurie durch die Verpflichtung der Bischöfe und -kandidaten genauso verhindert, wie jede mögliche Bewegung in Sachen Zölibat, Zulassung wieder verheirateter Geschiedener sowie ökumenischer Lösungen überhaupt. Gut, dass Bischof Marx inzwischen einen Platz in der kirchlichen Hierarchie bekommen hat, wo ihm (fast) nichts mehr passieren kann.

Er könnte also durchaus anfangen, Frauen zu Diakoninnen und Priesterinnen (die sie ja faktisch schon lange sind) zu weihen. Genauso wäre es ihm möglich, über den Zölibat nicht nur reden zu lassen, sondern ihn einfach aufzuheben.

Ich möchte wirklich alle Leser ermutigen, die Ungereimtheiten in unserer Christenschar geringer zu bewerten, als die Einladung Jesu: „Kommt alle zu mir!“

Hoffen wir, dass Wege gefunden werden, die uns mit allen Jesus-Nachfolgern eine Familie werden lassen.

Willibald Greinsberger

Diakon, Lengdorf