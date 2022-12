Moralische Mitschuld

Teilen

Susanne Breit-Kessler: Hoffnung am Ende; Kolumne Bayern 10./11. Dezember

Auch mich rührt beim sonntäglichen Gottesdienst immer wieder Jochen Kleppers Trostlied „Die Nacht ist vorgedrungen“ an, ohne die hier dankenswerterweise geschilderten Umstände bisher gekannt zu haben. Die Klage der pensionierten Regionalbischöfin darüber, dass „damals in viel zu geringer Zahl Menschen zu tatkräftiger Hilfe bereit waren“ erscheint jedoch wegen der Ohnmacht einzelner in einem Terror-Regime ungerecht. Vielmehr wären – und das klammert sie leider aus – die kirchlichen Amts- und Würdenträger mit ihrer Organisationsmacht aufgerufen gewesen, dem gottlosen Treiben der Nazis entschlossen entgegenzutreten, was der historischen Wahrheit halber nicht verschwiegen werden darf.

Als gläubiger Sünder und allerdings eher unwilliger Kirchensteuerzahler sehe ich eine moralische Mitschuld unserer beiden christlichen Amtskirchen durch Unterlassen. Gegen den massiven Widerstand der christlichen Kirchen hätten Adolf Hitler und seine Spießgesellen vermutlich nicht KZs unterhalten und verbrecherische Angriffskriege führen können. Anders als in unserem heutigen Rechtsstaat wäre vor 80 Jahren für Jochen Klepper und seine jüdische Frau mit den Kindern auch die Gewährung von Kirchenasyl erforderlich gewesen, vielleicht hätte der tragische Selbstmord dieser Familie verhindert werden können.

Manfred Schmidt

Baldham