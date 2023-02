Nachlässige Abrechnung

Teilen

Angeklagte gestehen Betrug: „Das war Gier“; Bayern 2. Februar

Am 21. Januar 2023 hat die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) ihren neuen Vorstand gewählt. Die zweite stellvertretende Vorstandsvorsitzende wurde in Amt bestätigt, die beiden scheidenden Vorstandsvorsitzenden mit stehenden Ovationen verabschiedet. Der neu gewählte Vorstand kündigte an, die erfolgreiche Arbeit der Amtsvorgänger weiterführen zu wollen und dass „gewaltige Herausforderungen“ in der ambulanten Versorgung zu meistern seien. Gemeint ist hier eine umfassende, flächendeckende medizinische Betreuung, die aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen niederlassungswillige Haus- und Fachärzte zögern lassen, eine Praxis zu eröffnen. Auch eine funktionierende IT-Unterstützung für Praxen wäre dringend nötig. Dies alles erfordert die nötigen finanziellen Mittel, an denen sich die beitragszahlenden Ärzten und sicher auch in Folge die Patienten beteiligen werden müssen. Im Widerspruch hierzu steht die Feststellung eines der Verteidiger der beiden Angeklagten, die zu Unrecht Beträge für nicht durchgeführte Corona-Test in Höhe von über 171 000 Euro abgerechnet haben. Diese lautet: „Die KVB forderte nur die Zahl der abgerechneten Tests ein, keinen weiteren Nachweis.“

Ein simpler Formulareintrag der Betrüger reichte demnach der KVB aus, um immense Summen auszuzahlen. Nicht einmal aufgefallen sind diese Beträge den Verantwortlichen der KVB, denn ohne einen anonymen Hinweis hätte diese wohl noch weitere 185 000 Euro arglos an die Betrüger ausbezahlt.

Man kann nun hoffen oder bezweifeln, dass diese Praktik nur von den beiden Angeklagten angewandt wurde. Die beiden angeklagten Betrüger wurden nun zu Recht für ihre hohe kriminelle Energie zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. In ihrem Artikel wird jedoch mit keiner Silbe erwähnt, ob für dieses unverantwortliche und verlustreiche Kontrollversagen seitens der KVB ebenfalls jemand persönlich zur Verantwortung gezogen wird. Stehende Ovationen auch meinerseits im Nachhinein an die scheidende und verbleibende Vorstandschaft!

Christine Grün

Weßling