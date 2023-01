Nicht nur die Grünen

Teilen

Mike Schier und Matthias Schneider: Grüne wollen Bayernwerk 2.0; Bayern 16. Januar

Nicht nur die Grünen fordern, dass die bayerischen Wasserkraftwerke an Isar, Lech, Main und Donau von der Firma Uniper in einen neues bayerisches Bayernwerk 2.0 übergeführt werden sollen. Aber die Äußerungen von Herrn Hartmann hierzu kann man nur als billige Wahlkampf-Polemik bezeichnen. Er erweist sich wieder einmal mehr als Dampfplauderer. Der Betrieb von Wasserkraftwerken ist streng in einem sogenannten Wasserrechtsbescheid geregelt. Den erlässt das zuständige Landratsamt, die Fachbehörde ist das Wasserwirtschaftsamt. Hierin sind alle relevanten staatliche Vorgaben zum Betrieb festgeschrieben, wie Abflüsse, Pegelstände, Hochwasserverhalten, Schwellbereiche an Stauseen usw.

Dies hat gesetzlichen Charakter und jeder Betreiber hält sich eisern daran. Alles ist transparent und dokumentiert. So kann auch der Walchensee in nur genau festgelegten Pegelbereichen als Jahres-, Wochen- und Tagesspeicher betrieben werden. Von wegen bei Dürre das letzte Wasser auslassen, lieber Herr Hartmann!

Den Sylvensteinspeicher betreibt der Freistaat Bayern ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des Hochwasserschutzes und der Niedrigwasser-Aufbesserung für die Unterlieger bei wenig Niederschlag. Am Lech ist es der Forggensee.

Bei Extremsituationen wie außergewöhnliche Jahrhundert-Hochwässer oder extremer, lang anhaltender Trockenheit mit entsprechend wenig Wasser in den Flüssen tritt die Stromerzeugung absolut in der Hintergrund. Hier arbeiten dann Betreiber und die staatlichen Behörden aufs engste zusammen, um Schäden von Bevölkerung, Natur und Umwelt möglichst fern zu halten.

Hubert Sandtner

Oberding