Niemand hat was gemerkt?

Teilen

Carina Zimniok: Entsetzen über zerstörten Wildbach; Bayern 23. November

Wie ist es möglich, dass eine derart großflächige Baumaßnahme von der Naturschutzbehörde solange unbemerkt bleibt? Wo waren die Naturschutzwächter des Landratsamtes? Urlaub oder Krankheiten, welche Ursachen haben dazu beigetragen, dass niemand etwas bemerkte? Ist hier nicht was faul und hat ein Geschmäckle? Landwirtschaft extrem zerstört unsere Natur. Dies stelle ich nach 40 Jahren Bienenzucht und genauer Beobachtung des Umgangs mit der Natur durch die jungen Landwirte einfach so fest. Was lernen die Landwirte in der Landwirtsschaftschule heute? Gewinnmaximierung um jeden Preis. Auch über den Weg der Naturzerstörung. Soll dies der Weg der Zukunft sein? Ich führte am 8. März 2021 ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin der unteren Naturschutzbehörde unseres Landkreises. In dem ausgefertigten Aktenvermerk steht: „Herr Guggemoos belegte anhand von Fotos zahlreiche illegale Rodungen von Feldgehölzen. Diese verlaufen langsam und schrittweise, ohne Aufsehen zu bereiten.“ Weitere Fotos zeigten Zerstörung von Solitärbäumen durch falsche Schnitte sowie gezielte Lagerung von Silageballen im unmittelbaren Wurzelraum der Einzelbäume. Fotos von Müllverbrennungen und Mülleinlagerungen an Waldrändern zeigten ebenfalls den zerstörerischen Umgang mit der Natur. Was ist bis heute passiert? Nichts! Was ist los mit unseren Behörden?

Jakob Guggemoos

Untersöchering