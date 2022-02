Privilegien der Kirche abschaffen

Teilen

Aigner: Missbrauchsskandal unabhängig aufklären; Bayern 2. Februar

Dass Frau Aigner als Landtagspräsidentin Stellung zur Aufarbeitung des Missbrauchsberichts nimmt, finde ich überfällig. Vonseiten unseres Herrn Ministerpräsidenten ist nichts zu sehen, hören oder zu lesen. Aber er täusche sich nicht. Eine große Zahl von Katholiken und darunter viele engagierte werden sehr wohl auf eine Mitlösung und Mitaufarbeitung durch den Freistaat Bayern schauen. Es kann nur damit beginnen, dass die Privilegien der Kirchen abgeschafft werden. Dazu müsste ein neues Konkordat mit dem Vatikan abgeschlossen werden. Auch wenn dies ein längerer Prozess sein wird, muss er jetzt in die Wege geleitet werden. Es sollen doch endlich die Ausgleichszahlungen an die Diözesen eingestellt werden! 1803 und 1804 fand die Säkularisation in Baiern statt. Das Fürstbistum Freising stand seit 1777 unter der Finanzaufsicht des Kaisers in Wien, es war seit Jahrzehnten zahlungsunfähig, der Fürstbischof war pleite. Das Kurfürstentum Baiern übernahm eine Bankrottmasse, um ein Gebiet für ein Königreich zu zusammenzubekommen. Wunderbarerweise ist die Erzdiözese zur zweitreichsten der Welt aufgestiegen! Auf Kosten unser aller Steuern, denn da gibts Zahlungen in Millionenhöhe und Rechtsprivilegien, den Staat im Staat sozusagen. Allmählich aber soll auch die römisch katholische Kirche erwachsen werden! Allein, es ist auch das Ansehen des Freistaats im Rahmen des Missbrauchsberichts beschädigt, eine gewisse Voreingenommenheit tritt oft zutage: Der Geistliche Rat und Monsignore (...) ... wurde wegen Missbrauchs angezeigt, ging vor dem Prozess aber in Ruhestand. Der Würdenträger wurde zu einer Haftstrafe verurteilt, das Ordinariat versuchte auf höchster Ebene ihn freizubekommen: „So setzte sich Generalvikar Dr. Gruber beispielsweise persönlich beim Justizministerium dafür ein, dass dem Priester am 40. Jahrestag seiner Priesterweihe Hafturlaub gewährt wurde... Zu diesem Zweck (Haftverkürzung) wurden wiederum auf Veranlassung des damaligen Generalvikars Dr. Gruber zwei Jahre nach der Verurteilung Gespräche mit dem Bayerischen Justizminister und einem Ministerialrat geführt. Über den Ministerialrat vermerkte ein Ordinariatsmitarbeiter später in einer internen Aktennotiz, er gehöre „weltanschaulich eindeutig zu uns“.“ Zitat aus dem Missbrauchsbericht der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl Der Straftäter war nach Verbüßung der Haftstrafe im Ordinariat übrigens wohlgelitten, der vielfache Kindesmissbrauch hat seinem Ansehen in der Amtskirche keinen Abbruch getan. Das nennen wir einen gelungenen Fall von Resozialisierung!

Valentin Niedermeier

Wörth