Reformen umsetzen

Dass Kardinal Marx sich in seinem Hirtenbrief zu den Pfarrgemeinderatswahlen ausdrücklich an die „kritischen Geister“ wendet, ist sehr zu begrüßen. Ja, die gibt es und die setzen sich wie die Kirchenvolksbewegung Wir sind Kirche und andere Reformgruppen seit Jahrzehnten für die längst überfälligen Reformen in der katholischen Kirche ein, während sich die Kirchenleitung jahrelang Augen und Ohren zugehalten hat. Marx’ Appell jetzt nicht auszutreten, sondern sich zu engagieren, kann ich nur unterstützen. Wer es in der Zeit der Päpste Johannes Paul II. und Benedikt XVI. in der Kirche ausgehalten hat, sollte gerade jetzt nicht austreten. Aber dann muss der Münchner Erzbischof nicht nur von Reformen reden, sondern sie auch zügig kirchenrechtlich umsetzen. Die Vorschläge liegen alle auf dem Tisch. Und die Pfarrgemeinderäte müssen endlich als wirkliche Leitungsgremien anerkannt werden, statt sie nur als Hilfskräfte des Herrn Pfarrers auszunutzen.

Christian Weisner

Pfarrei St. Jakob, Dachau