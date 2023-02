Saubär – ein geläufiges Schimpfwort

Markus Christandl: Busfahrerin nennt Bub „Saubär“: Geldstrafe; Bayern 17. Februar

Ein Saubär is bei uns a Kerl, der Sauberkeit und Ordnung hasst. Im Voiksmund sagt ma: So a Gschwerl, weil’s überoi sein Dreck liegn lasst. Drum, wenn wer einfach net kapiert, dass Dreckschuah auf koan Sitz net ghörn, sein Spaß hat und a no provoziert, soit der si hintnach net beschwern! Er derf sich’s hinta d’Löffe schreim: Wer dees ois Kind net glernt hat scho, werd lebnslang a Saubär bleim – da ändert a ein Gricht nix dro!

Martin Köck

Rottach-Egern

Das Wort „Saubär“ ist in Bayern ein geläufiges Schimpfwort und trifft in vielem zu! Lernen die Kinder daheim kein Benehmen mehr und haben auch keine Erziehung mehr? Was soll aus dieser Jugend einmal werden, wenn sie jetzt schon, in diesem Alter den Eindruck gewinnen, „ich kann mir alles erlauben, mir passiert ja nichts!“ Was sind das nur für Eltern, die, die Busfahrerin anzeigen, anstatt ihrem Kind klarzumachen, dass so etwas nicht geht, die Füße, samt dreckiger Schuhe, auf die Sitzbank zulegen? Ich bin mir sicher, dass, wenn ich es, als Kind, gewesen wäre, meine Eltern mir eine geschallt und gesagt hätten: „Wos foit denn dir net ei, du Saudearndl!“ Auch so ein bayrisches Schimpfwort. Gott sei Dank sind nicht alle Kinder so.

Ingrid Gallasch

Neuried

Das Kind wir keine Anzeige gestellt haben, allerdings die Eltern. Anstatt dem Kind klarzumachen, das der Fehler bei ihm liegt, wurde wieder jemand gesucht und als schuldige Person die Busfahrerin gefunden. Das Gericht hat nur nach Recht und Gesetz geurteilt, der Bub ist halt ein bissl frech, aber die Eltern haben ihrem Kind und der Gesellschaft aber einen Bärendienst erwiesen. Mit solch einer verkorksten Erziehung und Einstellung im Leben wir das in Zukunft für das Kind und uns alle wirklich interessant.

Leonhard Grossert

Busbetrieb Marx, Gmund

Wo gibt’s denn so was? Ein elfjähriger Lausebengel wird von der Busfahrerin auf bayrisch zurechtgewiesen. Anstatt ihren Sprössling ins Gebet zu nehmen und ihn auf Sitte und Anstand hinzuweisen, beauftragen die Eltern einen Rechtsanwalt und klagen wegen Beleidigung. Zwei Anwälte und ein Gericht müssen sich nun mit der Klage beschäftigen. Da geht mir der Hut hoch und das Gericht verurteilt die Busfahrerin zu einer Geldstrafe. Leben unsere Richter auf einem anderen Stern? Wo bleibt die moralische Unterstützung der Gewerkschaft bzw. Busfirma? Die Eltern dieses Sprösslings hätten wegen Missbrauch eines Gerichtes verurteilt werden müssen!

Werner Kalfhaus

Maisach

Ich bin entsetzt. Nein, nicht wegen der Rechtssprechung als solche. Der Tatbestand wurde als Beleidigung definiert und somit gibt es genug Paragrafen, mit denen hier erfolgreich argumentiert wurde. Emotional darf man hier nicht argumentieren. Dennoch bin ich enttäuscht von den Richtern. Das es (nur) eine Strafe für die Busfahrerin gibt, die dann noch gemeinnützig eingesetzt wird – für mich ein Signal in die falsche Richtung. Was ist (leider) wirklich die Moral von der Geschicht’? Kinder können in den Bussen tun und lassen was sie wollen. SchulbusfahrerInnen müssen Sie gewähren lassen. Der 11-Jährige lernt, dreckige Schuhe auf einen Sitz in öffentlichen Verkehrsmitteln bringt Ärger – aber nur für den, der sich dran stört. Aufkommende Kritik an seiner Person muss er einfach nur ignorieren, dann kann ihm keiner was. Wir alle wissen doch, dass Richter immer einen gewissen Spielraum haben, in der Auslegung im Sinne der Wirksamkeit von Strafen, bzw. Bei Jugendlichen mit Hinblick auf deren Weiterentwicklung. Ein Nachmittag MVV-Sitze reinigen wäre eine tolle Maßnahme gewesen und hätte auch wirklich was mit einer Einigung gemein. Am Ende ist es doch bei allem was wir tun, immer das richtige Maß, was angewendet werden muss, sei es in der Aktion oder eben auch in der Reaktion.

Anke Blechta

Gilching

Viel wichtiger für die Eltern wäre es, sich Gedanken über die Erziehung ihres Kindes zu machen, anstatt Anzeige gegen eine Busfahrerin zu erstatten, die ihren Zögling Saubär nannte. Der Begriff Saubär scheint bei diesem Kind absolut angebracht, zumal es weder Anstand noch Respekt gegenüber Erwachsenen zeigte. Also, ich wurde zu meiner Zeit so erzogen, dass man seine Füße (egal verdreckt oder sauber) im Bus oder in der Tram nicht auf die Sitze legt. Als vierfacher Opa habe ich diese Werte an meine Kinder und Enkelkinder weitergegeben.

Aber für diese Eltern scheint es heutzutage wichtiger zu sein, zu prozessieren, als vielleicht angebrachte Selbstkritik zu leisten. Sehr fragwürdig! Fragwürdig ist auch die Ermahnung des Richters Günther Hammerdinger an den Buben, er solle künftig die Anweisung des Busfahrers beachten. Ihm stattdessen die Leviten zu lesen wäre sinnvoller gewesen.

Heinz Dörner

München

Früher hätte es dafür eher eine Watschn gegeben. Wenn man es dann daheim erzählt hätte, wäre die nächste fällig gewesen. Halt andere Zeiten.

Gustav Hauber

Erding

Ich sehe im Geiste schon die emotionalen Leserbriefe und die Empörung, die unserem Rechtsstaat nicht dient. Lasst uns pragmatisch nach vorn schauen! Das Problem ist die „selektive Wahrnehmung“, die manchen Leuten zu eigen ist. Die Brille, die nur einen einzigen Aspekt sieht. Die hat der Richter dieses Falles auf: nur Paragrafen. Dabei haben die Eltern des frechen Lümmels ein klares Statement verdient. „Saubär“ ist kein Schimpfwort im Bayrischen, sondern regionale Umgangssprache und dem Verhalten des Buben angemessen. Hier wird der Sinn des Schöffenamtes deutlich: zur Erdung im realen Leben beitragen. Den Eltern sollte die Rechnung für die Reinigung der Sitze zugestellt werden. Ob dann die Ermahnung zu Hause so freundlich ausfällt wie bei Richter Hammerdinger? Im Übrigen wäre außer der freundlichen Ermahnung eine Auflage zur Bewährung angemessen: Strafe, wenn solches Verhalten noch mal vorkommt. Denn was soll die Busfahrerin jetzt machen? Sich noch mal so vorführen lassen?

Christian Wolfram

München

Wie weit ist es gekommen? Mit Fassungslosigkeit haben wir den Artikel über das Gerichtsurteil gegen die Schulbusfahrerin gelesen. Wenn sie den Buben, der ihrer Aufforderung nicht nachgeht die dreckigen Füße vom Sitz zu nehmen, eine „Saubär“ nennt, können wir dem nur zustimmen. Weil es so ist und wir in Bayern es so benennen! Leider fehlt hier ganz klar der Anstand und Respekt einer Erwachsenen gegenüber. Wenn einem das von daheim nicht gelernt wird, ist vielleicht doch zu überlegen, ob der Bub nicht eher dazu verdonnert werden soll Sozialdienst zu leisten (einen Bus reinigen). Er hätte dabei genügend Zeit, um nachzudenken, ob man sich wirklich so aufführen soll. Das Urteil ist wirklich ein großer Witz und trägt mit Sicherheit nicht dazu bei, dass Busfahrer oder anderes Personal in ähnlichen Dienstleistungsbetrieben ihren Beruf weiter mit großer Freude und Motivation ausüben. Eigentlich sollte die Busfahrerin den Freibrief erhalten, bei dem zuständigen Richter und den Eltern des Schülers - ohne eine Strafe zu erwarten - mit den schmutzigsten Schuhen ihrer Wahl einmal durch das ganze Haus laufen zu dürfen.

Gustav Huber

Tegernsee

Respektlos! Ein Elfjähriger legt seine verschmutzten Schuhe auf die Sitzbank und verklagt die Busfahrerin, wegen Beleidigung und Sie wird auch noch verurteilt. Kein Wunder, dass unsere Gerichte überfordert sind. Einfach unglaublich. Nach der zweiten Aufforderung einfach aus dem Bus werfen, so wie es mir passiert ist vor 45 Jahren als 14-Jährigem. Ich hoffe, dass ihr Chef, die Strafe übernimmt, oder ein spontaner Spender.

Micheal Benoit

Lochham

Ja, was soll denn aus dem Buben werden? Jetzt wird er auch noch durch die Justiz bestärkt, dass es keine Konsequenzen hat, wenn man sich nicht benimmt. Ich hätte von dem Richter erwartet, dass er die „Formalbeleidigung“ gegen die Busfahrerin fallenlässt. Da es die Eltern anscheinend nicht schaffen, ihr Kind zu erziehen hätte der Richter das übernehmen können. Man hätte den Buben dazu verdonnern können, an einem Tag die Schulbusse zu reinigen. Damit hätte das Gericht den Erziehungsauftrag besser erledigt als die Eltern des Buben. Ich möchte jetzt nicht wahrsagen, aber dieses Zeichen das die Justiz da gesetzt hat, zeigt dem Bengel einen falschen Weg in unserer Gesellschaft.

Isabella Roth

München

Was für eine unfassbare richterliche Entscheidung! Da versaut ein elfjähriges Bürschchen mit seinen verdreckten Schuhen das Sitzpolster im Bus und wird zu Recht von der Busfahrerin ermahnt, das zu unterlassen, was er aber nicht tut. Was ist an ihrer „Saubär“ Bezeichnung daraufhin so verkehrt, dass die Eltern deswegen sogar vor Gericht ziehen? Statt ihrem Sohn für die Reinigung als sinnvolle erzieherische Maßnahme das Taschengeld zu kürzen, wird die Busfahrerin, die kein großartiges Gehalt bezieht, zu einer Geldstrafe von 500 € verdonnert! Das ist absolut unakzeptabel und nicht nachvollziehbar! Die Eltern werden noch ihr blaues Wunder mit ihrem rotzfrechen und unerzogenen Sohn erleben, wenn dieser in die Pubertät kommt. Leider werden immer mehr Lehrer von solchen Eltern, die bei der Erziehung ihres Nachwuchses versagt haben, unter Druck gesetzt und knicken oft genug ein, um keine juristischen Konsequenzen befürchten zu müssen!

Gisela Herchenbach

Seeshaupt

Keine Bären in Bayern, aber Saubären gibt’s bestimmt genug. Dafür eine Anzeige – nicht zu fassen – und noch 500 Euro Strafe. Der nächste Fahrgast beschwert sich dann über einen schmutzigen Sitz und fragt sich, welcher Sauberbär war das denn.

Angela Albert-Vögele

Inning

Es ist unerträglich, mit welchem Egoismus einige unserer Jugendlichen durchs Leben gehen und darin noch von ihren Eltern und einigen Richtern unterstützt werden. Da fehlen mir die Worte. Bei zum Teil 50 und mehr Kindern im Bus braucht es Ordnung und Disziplin von jedem Einzelnen, um eine reibungslose und sichere Fahrt zu gewährleisten. Da dies von den Fahrgästen als Selbst- verständlich erwartet wird, sollte auch der/die Busfahrer/in ein Mindestmaß an Benehmen, Anstand und Respekt erwarten können. Hut ab vor der couragierten Busfahrerin.

Margot Rottmeier

Markt Schwaben

Wenn diese Gesamtsituation ein Kleidungsstück wäre, würde ich es wegen massiven Nichtgefallens oder Falschlieferung zurückschicken. Ich weiß nur noch nicht an wen. Hilfe bei der Reklamationsadresse ausdrücklich erwünscht!

Wolfgang Kuchler

Bergkirchen

Da kann doch nicht sein? Speziell zu den Eltern, die wohl die Anzeige erstattet haben dürften, fällt mir nichts mehr ein. Allein dafür und für die mangelnde Erziehung, gehören eigentlich sie verurteilt. Für mich ist jemand, der seine dreckigen Schuhe auf einen Sitz in einem öffentlichen Verkehrsmittel ablegt, schlichtweg ein Saubär. Übrigens ist das nicht Sachbeschädigung? No oans: Da Richta ko koa echta Boar (Bayer) sei, denn sunst hat a des Wort Saubär richti ei ordna kenna!

Heinrich Lanz

Garmisch-Partenkirchen

Zuerst habe ich gedacht, es ist ein Scherz. Es kann doch nicht sein, dass ein vermeintlicher Rotzlöffel seine Haxn auf die Sitze legen kann, und nur weil die Busfahrerin Saubär gesagt hat (in Bayern ein durchaus gebräuchlicher Begriff), dies geahndet wird. Da haben scheinbar die Eltern den Erziehungsauftrag nicht verstanden und vergessen, dem Buam Anstand beizubringen. Mit 11 Jahren kann man das schon erwarten. Die couragierte Frau hätte einen Orden verdient und keine Geldstrafe. Armes Deutschland, haben wir keine anderen Probleme?

Silke Frankl

Raisting

Ein 11-jähriger, der scheinbar von seinen Eltern, weder Anstand, noch Respekt vor fremdem Eigentum, beigebracht bekommen hat, wird von einer Busfahrerin aufgefordert, seine schmutzigen Schuhe vom Sitz zu nehmen, mit dem Beiwort, du Saubär! Recht hat sie! In unserer wohlstandsverwahrlosten Gesellschaft, in der heute Kinder aufwachsen, landet dieser Eklat vor Gericht und die Busfahrerin soll 500 Euro Strafe zahlen. Das Urteil ist beschämend! Was für eine befremdende Rechtsprechung! Die Eltern sollten sich schämen für ihre Vorgehensweise und stattdessen ihrem Erziehungsauftrag gerecht werden.

Ulrike Hornig

Riemerling

Saubär oder sauber! Es stimmt also doch – es gibt mehr Bären in Bayern. Sogar solche, die ihre schmutzigen Pranken in Bussen auf Sitzbänke legen und ihre Bären-Eltern es noch für gut heißen. In welcher Tierwelt leben wir eigentlich! Wo bleibt die Erziehung der Bärenkinder?

Klaus Nitsche

Garmisch-Partenkirchen

Da sorgt jemand für Ordnung und die Einhaltung der Regeln des zwischenmenschlichen Zusammenlebens und wird dafür noch mit Euro 500 bestraft. Das halte ich für skandalös. Ein „Saubär“ ist seit altersher der umgangssprachliche Ausdruck für jemanden, der wie im vorliegenden Fall vorsätzlich Sitzflächen verschmutzt, auf die sich andere Menschen setzen wollen. Wie borniert muss ein Richter sein, der so einem Egoisten auch noch den „Triumph“ eines Sieges über einen für die Einhaltung von Regeln sorgenden Beschäftigten verschafft. Man muss sich nicht wundern, wenn immer mehr Menschen immer rücksichtloser werden, weil sie nicht einmal mehr - bei Ignoranz auch deutlicher - zur Ordnung gerufen werden dürfen.

Werner Dietel

München

Nachdem ich diesen Bericht gelesen hatte, war ich fassungslos. Geht es noch? Als S-Bahnfahrerin erlebe ich es tagtäglich, dass mitfahrende Personen die Sitzplätze mit ihren Füßen belegen. Dann hat eine Busfahrerin den Mut und fordert bestehende Verhaltensregeln ein und wird dafür noch bestraft? Anstatt diese Frau zu verklagen, sollten die Eltern des Jungen dankbar sein, dass sich eine außenstehende Person um die Erziehung kümmert. Anscheinend war das Verhalten in öffentlichen Verkehrsmitteln ja nicht Bestandteil der Erziehungsmaßnahme. Es ist nicht notwendig auf Berlin mit dem Finger zu zeigen. Grenzen werden an vielen Stellen überschritten. Sei es die konsequente Missachtung von Rauchverboten z. B. an den S-Bahnhöfen oder die illegale Entsorgung der Einwegverpackungen wo immer man geht und steht. Die Gesellschaft sollte Personen, die sich wehren, eher den Rücken stärken, als diese mit Bußgeldern zu belasten.

Claudia Cramer

Markt Indersdorf

Gegen einen 11-jährigen Jungen, der öffentliche Einrichtungen verdreckt, kann nicht vorgegangen werden, da er nicht strafmündig ist. Die Person, die ihn davon abhalten will (verbal), kann aber wegen Beleidigung angeklagt werden. Den meisten in Bayern lebenden Menschen ist es nicht verständlich zu machen, dass „Saubär“ eine Beleidigung im Sinne des Gesetzes ist, also gleichzustellen mit Wörtern, die ich nicht in den Mund nehme und auch nicht in der Zeitung sehen möchte. Ob die Eltern ihrem Sohn hier einen Gefallen getan haben, der mit seinem Verhalten jetzt der große Held ist und zum Nachahmen animiert, ist doch sehr unwahrscheinlich. Sein egoistisches und unsoziales Verhalten wird er auch im Erwachsenenalter so nicht ändern.

Heidi Holzapfel

Puchheim

Da wagt es eine Busfahrerin einen 11-Jährigen auf sein Verhalten hinzuweisen. Wegen eines in Bayern durchaus üblichen Namens für die Tat werden 500 Euro Strafe fällig. Was müssen die Eltern, die Anzeige erstattet haben, für die nicht stattgefundene Erziehung bezahlen?

Werner Georg

Gröbenzell

Wieder so ein Urteil, das nur noch Kopfschütteln verursacht! Eine Frage an Richter Hammerdinger: Wer zahlt beim Ergebnis dieses Erziehungsdefizits die Reinigung der verschmutzten Sitze?

Bernhard Reisinger

Olching

Die gute Frau Busfahrerin muss nun 500 Euro Strafe/Geldauflage zzgl. Kosten für den Rechtsanwalt usw. bezahlen, um ein Strafverfahren zu vermeiden, das womöglich noch teurer gekommen wäre. Sie hat einen elfjährigen Flegel (hoffentlich mache ich mich durch den Gebrauch dieses Wortes nicht auch noch strafbar) einen „Saubären“ genannt, weil er fahrlässig mit seinem verdreckten Schuhwerk Sitze in einem öffentlichen Verkehrsmittel beschmutzte. Diese „Betitelung“ geschah erst, nachdem sie ihn aufforderte, seine Füße von den gegenüberliegenden Sitzflächen zu nehmen, und er dieser Aufforderung nicht nachkam. Die Busfahrerin wollte mit Sicherheit vermeiden, dass durch die Verunreinigung Kosten entstehen würden, die die Allgemeinheit, also im Endeffekt der Staat und seine Bürger, tragen müssten. Der Dank des Staates an die Busfahrerin ist die vorgenannte Geldauflage. Ich bin mir ganz sicher, dass dieser Vorgang die Bereitschaft zum couragierten Handeln bei den Bürgern bestimmt nicht fördern wird. Ganz traurig an der Geschichte ist für mich jedoch das Verhalten des Richters, der in dem Begriff eine „Formalbeleidigung“ (wie „Vollidiot, Arsch usw.) sah und anscheinend von der bairischen Mundart keine Ahnung hat. Sehr realitätsnah und bestimmt auch sehr effektiv fand ich den Rat des Richters an den Buben, die Anweisungen von Busfahrern in Zukunft zu beachten. Nachdem anzunehmen ist, dass ein 11-Jähriger noch keinen Strafantrag gestellt hat, sondern dass dies durch seine Eltern/Erziehungsberechtigten geschah, stellt sich nebenbei die Frage, ob es im dortigen Zuhause üblich ist, das Mobiliar mit dreckigen Schuhen zu traktieren? Der Bericht über diesen Vorfall hat in mir leider die Zweifel daran gestärkt, ob dieses Land noch ganz bei Trost ist.

Manfred Deprée

Glonn

Was ist das für ein Richter? Die 500 Euro müssten die Eltern bezahlen, die ihrem Kind keinen Anstand beigebracht haben. Schließlich betrifft es die Allgemeinheit, die für die Schäden aufkommen.

Inge Fritz

Gräfelfing

Ich bin mir sicher, (ach nein, das war mir ja gar nicht möglich, wir mussten ja zu Fuß den 4 Kilometer langen Weg zur Schule gehen) wenn meine Eltern erfahren hätten, dass ich einen Busssitz mit meinen Schuhen verdreckt habe, dann hätte ich zu Hause, kaum angekommen sofort eins hinter die Löffel, mit noch ganz anderen Schimpftriaden bekommen. Heute wird ein Richter damit bemüht wo ein Bub seinen Dreck hinterlassen darf. Arme Eltern. „Mein Bub soll es einmal besser haben“!

Toni Aicher

Taufkirchen/Vils

Die Eltern des 11-jährigen Buben, sollten so viel Rückgrat besitzen und die Strafe von 500 Euro der Busfahrerin übernehmen, wenn diese schon die Erziehungsarbeit bei dem Bürschal übernimmt.

Dieter Rupprecht

Saulgrub

Wenn man den Bericht liest, fällt man fast vom Glauben an unsere Justiz ab. Warum diese Busfahrerin ein Bußgeld zahlen soll, ist mir schleierhaft. Dieser junge Mann (in Bayern Rotzlöffel) hat weder Benehmen noch Achtung vor dem Eigentum einer anderen Person. Wenn schon die Eltern in der Erziehung scheinbar total versagt haben, sollte nicht auch noch der Richter, mit einem derartigen Urteil, dem jungen Mann den Rücken stärken. Normalerweise nehme ich als Elternteil mir den Jungen zur Brust und er muss sich bei der Busfahrerin für sein Verhalten entschuldigen. Wäre ich Busfahrer gewesen,‚ hätte ich mein Hausrecht wahrgenommen und dieses Früchtchen bei der nächsten Haltestelle des Busses verwiesen, die Sitze reinigen lassen und der Familie in Rechnung gestellt. Vielleicht wäre ihm das eine Lehre gewesen, das Eigentum eines Anderen zu respektieren.

Josef Schulz

Olching

Da bleibt einem die Frühstückssemmel im Halse stecken, wenn man von so einem Urteil liest. Nicht genug damit, dass landauf-landab Busfahrer:innen fehlen. Da wird eine Busfahrerin bestraft, weil sie sich erlaubt einem kleinen Pascha -Herkunft egal- zu sagen, dass er seine dreckigen Schuhe vom Sitz nehmen soll. Als der auch noch provozierend den Sitz daneben verunreinigt, entfährt ihr dass absolut passende Wort Saubär. Als Elfjährigem mussten seine Erziehungsberechtigten den Strafantrag stellen, was mich sprachlos den Kopf schütteln lässt. Anstatt sich vom Filius den Hergang schildern zu lassen und ihn zu Anstand zu ermahnen, erstatten er/sie Strafanzeige gegen die Busfahrerin wegen Beleidigung. Der Gipfel aber ist ein Richter, ein Organ der Rechtspflege, der den Rechtsfrieden wieder herzustellen glaubt, indem er gegen die Busfahrerin eine Geldstrafe -bzw. -buße von 500,- € verhängt. Auch ein Gericht muss sich Achtung verdienen, was mir in diesem Fall aber sehr schwerfiele. Ich wohne an einer Schule. Täglich sehe ich, wie ein Teil der Schüler Chips- und Getränketüten auf dem Gehweg oder über Gartenzäune entsorgt. Und wenn man sie anspricht, hat man die Woche drauf die doppelte Menge an Unrat im Vorgarten liegen. Statt Schulschwänzerei -for future- zu dulden, sollte jeden Freitag eine andere Klasse unter Aufsicht den Müll auf den Schulwegen aufsammeln, davon könnten sie und die Gesellschaft mehr profitieren. Die Stadt schickt lieber zweimal die Woche eine Kehrmaschine. Aber solche Urteile vermitteln, -Ich darf alles und muss nichts.

Johannes Wittmann

Moosach In diesem Fall hatte die Busfahrerin sicher recht! In den öffentlichen Verkehrsmitteln sieht man genau, wie mit Sitzgelegenheiten umgegangen wird: schmutzig und aufgeschlitzte Polster. In Zukunft wird es noch weniger Busfahrer geben, wenn man solche Rotzlöffel nicht darauf hinweisen darf, wie man sich im öffentlichen Leben benimmt und die Schuhe nicht auf die Sitzfläche gehören. Und dann noch unsere Richter! Anstatt die Eltern und den Buben zurecht zuweisen, bekommt die Busfahrerin die Strafe!! Es ist bodenlos!!

Gertraud Eppensteiner

Fischbachau

Als Normalbürger kann man sich nur mehr ans Hirn langen, wenn man die Urteile unserer Richter und Richterinnen liest. Da verschmutzt ein frecher ungezogener 11 jähriger die Sitze in einem Bus in dem er seine Füsse auf die gegenüberliegenden Sitze legt, von der Busfahrerin angesprochen die Füsse vom Sitz zu nehmen ignoriert worauf diese ihn einen Saubären nennt und jetzt vom Gericht gewertet als „Formalbeleidigung“ 500 € Geldstrafe bezahlen muss. Ja was läuft bei uns im Lande schief. Wenn ich zu meiner Jugendzeit zuhause den Fall erzählt hätte, hätte es eine Tracht Prügel gegeben. Aber was tun die Eltern dieses missratenen Jugendlichen? Sie gehen wegen Beleidigung vor Gericht und bekommen auch noch recht. Für den normalen Menschenverstand nicht nachvollziehbar. Ich hoffe nur dass die Stadtwerke oder der Busunternehmer die Sitze reinigen lässt u. die Rechnung an die Eltern schickt. Bitte lieber Merkur teilen Sie uns Lesern die Kontonummer der Busfaherin mit, damit wir uns an der Geldstragfe beteiligen können, ich bin überzeugt dass dies viele Leser gerne tun werden. Jetzt würde mich aber trotzdem noch die Abstammung/Staatsangehörigkeit der Eltern intetressieren? Aber jetzt bin ich sicher ein Rassist.

Peter Blume

Dachau

Darf man den Saubären beim Namen nennen, wenn man ihn sieht? Leserbrief zum Artikel: Busfahrerin nennt Bub „Saubär“: Geldstrafe Mich überrascht immer wieder aufs Neue, wie absurd in Deutschland Rechtsprechung und Gerechtigkeitsempfinden sein kann. - Wenn man vor 30 Jahren als „Bub“ nach Hause gekommen wäre und sich darüber beschweren würde, von einer Busfahrerin „Saubär“ genannt worden zu sein und auf Nachfrage zugegeben hätte, seine dreckigen Schuhe auf den Sitz im Bus gelegt zu haben und auf mehrfache Aufforderung nicht reagiert zu haben, hätte es im freundlichsten Fall eine ernste Zurechtweisung der Eltern gegeben, das man so etwas nicht mache, wo den der Anstand geblieben sei, die gute Kinderstube, dass man sich ggf. sogar für das Verhalten des Kindes schäme. Heute meinen Eltern jeden Mist der eigenen „Brut“ sogar noch vor Gericht rechtfertigen lassen zu können. Wie absurd ist das? - Was für ein Bild erzeugt das im Kind? Ich kann mir alles leisten und muss mich nicht im Geringsten um andere und anderer Eigentum scheren. - Was ist die Lehre daraus? Mit kommt dazu nur ein Satz eines Freundes in den Sinn: „Um in Deutschland Wurst zu verkaufen, muss man drei Jahre Lehre machen. Kinder erziehen darf jeder!“ Wichtiger wäre mir aber ein Zeichen für die Busfahrerin und deren Zivilcourage zu setzen. - Ich würde gerne 100€ spenden, weil ich es richtig finde, wenn Kinder eben nicht jeden Blödsinn unkommentiert machen dürfen und über den Klageweg dafür sogar noch belohnt werden. Gibt es mehr Leute, die sich meiner Meinung anschließen? - Könnte das über den Merkur organisiert werden?

Jens Eikermann

Baierbrunn

Mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich lese, dass eine Buschauffeurin zu € 500 Strafe verurteilt wird, weil sie einen unfolgsamen Buben nach nochmaliger Aufforderung, die dreckigen Schuhe vom Sitz zu nehmen, „Saubär“ genannt hat. Was haben wir für Richter und Eltern? Darf ein Kind/Jugendlicher nicht mehr ermahnt werden, wenn sie sich rücksichtslos verhalten. „Saubär“ ist ein ganz harmloser gängiger Ausdruck in unserer bayrischen Sprache. Wo sind wir denn? Ganz super ist, dass der Richter dem Buben auf den Weg mitgegeben hat, die Anweisungen der Busfahrer zu befolgen !! Wäre nicht verwunderlich, wenn die Chauffeurin nicht mehr für die Schule fährt. Wenn sich unsere Gerichtsbarkeit mit solchen „Problemen“, abgibt, wundert mich nicht, dass wichtige Verfahren liegen bleiben.



Gerdi Haug



Fürstenfeldbruck



Wo wird das enden, wenn außenstehende Erwachsene nicht mehr mit erziehen dürfen? Um ein Kind zu erziehen, bedarf es eines ganzen Dorfes, sagt man in Afrika. Das kann ich nur unterschreiben. Es kann ja wohl nicht strittig sein, dass verschmutzte Schuhe nicht auf Sitzflächen gehören. Wenn sonst niemand unseren Kindern - und ein elfjähriger Junge ist noch ein Kind- Benimm und Respekt beibringt, muss in diesem Fall die Busfahrerin im Interesse aller Fahrgäste bzw. dem eigenen Interesse – wer sonst säubert den Bus? – etwas unternehmen. Sie hat angemessen und keinesfalls übertrieben reagiert. Danke! Der Ausdruck „Saubär“ ist dabei eher eine Verharmlosung und in Bayern im Besonderen eine wohlwollende Bemerkung.



Ursula Stelzl



Ismaning