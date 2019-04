Leserbrief

Dirk Walter: Die Sauklaue greift um sich; Bayern 10. April

Mit großer Freude registriere ich, dass Ihre Zeitung immer wieder das Thema Handschrift aufgreift. Meinen Ausführungen möchte ich zunächst voranstellen, dass der Sinn einer verbundenen Schrift darin liegt, dass sie im Gegensatz zur Druckschrift flüssig zu schreiben ist, da zwischen den Buchstaben nicht immer abgesetzt werden muss. Für die Misere der Handschrift sind zwei Hauptfaktoren verantwortlich. Zum einen weist die vereinfachte Ausgangsschrift, die im Lehrplan 2000 eingeführt wurde, viele Schwachstellen auf. So eignet sie sich durch das ständige abrupte Absetzen an der Mittellinie beim Aneinanderhängen der Buchstaben nicht zur Beschleunigung. Zudem bieten sich reichlich Möglichkeiten für Fehlformen. Das daraus resultierende schlechte Schriftbild ist krakelig und oft nur schwer lesbar – letztlich auch ein Grund, warum die Schüler nach der Grundschule wieder auf Druckschrift zurückgreifen. Zum zweiten ist es vom Erlernen einer verbundenen Schrift bis hin zur flüssigen, gut lesbaren Handschrift ein langer Prozess, der viel Übung verbunden mit Achtsamkeit, Sorgfalt und Geduld erfordert. Die hierfür nötige Zeit ist angesichts vollgepackter Lehrpläne schlichtweg nicht in ausreichendem Maß eingeplant. So war eines der Argumente, die 2000 zur Einführung der vereinfachten Ausgangsschrift geführt haben, dass das Erlernen schneller ginge. Auf die Probleme, die durch die Einführung der vereinfachten Ausgangsschrift 2000 entstanden, wurde das Kultusministerium zwar aufmerksam, reagierte aber nur halbherzig. Der 2014 neu eingeführte Lehrplan Plus bietet nun die Möglichkeit, dass die einzelne Schule auswählen kann, ob sie die vereinfachte Ausgangsschrift oder die sogenannte Schulausgangsschrift lehrt, die vom System her flüssiger zu schreiben ist und mit kleinen Modulationen auch weniger Möglichkeiten für Fehlformen bietet. Leider haben viele Schulen diese Chance nicht genutzt und sind bei der vereinfachten Ausgangsschrift geblieben. Das Kulturgut Schreibschrift geht zunehmend dahin.



Katharina Hintermaier

Erding