Mehr Geld für Bildung

Leserbrief

Nur die Amsel ist ein Star;Bayern 13. Dezember

Die Kinder erkennen die Vögel nicht mehr! Kann man nicht noch deutlicher und wissenschaftlicher erklärt bekommen, dass die Schulbildung in Bezug auf Biologie, Umwelt und Naturschutz ver- sagt hat!? Dabei ist doch gerade der Schutz der Natur und das Gefühl dafür die wichtigste Aufgabe für unser Überleben! Aber wie soll das den Kindern gezeigt und erklärt werden, wenn sie immer früher und immer mehr von gefühllosen Geräten gelehrt werden sollen? Was man nicht fühl und spüren kann, kann man auch nicht schütze wollen!? Warum bildet man nicht viel mehr Lehrkräfte aus und bezahlt sie wesentlich besser? Wieso will man Millionen für mehr Laptops und Computer ausgeben und somit Unterricht unpersönlich und „unnatürlich“ zu gestalten und das schon in der Grundschule? Das ist natürlich ein gutes Geschäft für die entsprechende Industrie. Es entstehen natürlich auch Energiekosten, aber darauf kommt es ja auch nicht mehr an, wir halten uns sowieso nicht daran! Auch die Hacker werden sich freuen, ein Angriff auf das Schulsystem ist doch was Neues, mal die Kultur und Bildung durcheinanderbringen! Ist doch was anderes, als Firmen und Hotels auszuspionieren! Wo bleibt der Pluspunkt für Digitalisierung in dem Ausmaß an den Schulen für so viel Geld? -- Es gibt keinen! – Mehr Geld für gute Lehrer und gute Ausbildung und Einbindung der Umwelt: Das brauchen wir!

Ursula Jahnel

Feldkirchen