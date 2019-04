Unverständnis über Verurteilung von Bromme und Kreidl

Leserbriefe

Dirk Walter: Ein Urteil gegen das „System Bromme“;Bayern 9. April

Die milde Bewährungstrafe für Bromme war so nicht zu erwarten. 25 000 Euro Schadensersatz sind bei dem Schaden zu wenig und die 300 Sozialstunden eventuell im Bereich Tierschutz, spielt ihm in die Karten. Angebracht wären eher Sozialstunden im Altenheim oder bei der Tafel. Der immense Schaden für die Sparkasse Miesbach und dem Landkreis Miesbach wird so nicht gewürdigt. Der sparkassenintern als jähzornig und selbstherrlich gefürchtete Bromme – der sich während des gesamten Prozesses nicht einsichtig gezeigt hat - wird wohl damit rechnen müssen, dass die Staatsanwaltschaft in Berufung gehen wird. Unabdingbar ist aber für einen vorbestraften Straftäter, der Entzug des Waffen- und Jagdscheines!

Erich Eckmair

Hausham

Unglaublich! Als wir in der Zeitung den Bericht über das Urteil von Bromme und Kreidl gelesen haben, mussten wir dreimal hinschauen - und dann konnten wir es noch nicht glauben! Bewährung für die beiden edlen Herren Bromme und Kreidl. Und als Lachnummer soziale Arbeit – und das auch noch evtl. im Tierheim zum Kuscheln mit Hündchen, Kätzchen und Co. Da kann man wieder einmal ganz deutlich sehen, dass das schöne Wort alle Menschen sind gleich, aber überhaupt nicht stimmt. Denn die beiden Herren sind ja wohl in den Augen der Justiz viel gleicher als alle anderen. Sie verramschen lustig das Geld, welches ihnen nicht gehört für ihr eigens Wohlergehen. Wenn wir als Autofahrer nur 10 Minuten die Parkzeit überschritten haben, was müssen wir tun? Bezahlen! Wenn der Verbandskasten im Auto um einen Monat abgelaufen ist und die Polizei kontrolliert, was müssen wir tun? 40 Euro bezahlen! Wenn wir einmal nur 10 km zu schnell unterwegs sind und es blitzt, was müssen wir tun? Bezahlen natürlich!! Wir werden immer und sofort bestraft. Aber da ist wohl die Frage erlaubt: Ist Justitia wirklich blind oder besser: Wo bleibt da die Gerechtigkeit?

Ingeborg Kirchberger

Lothar Schaal

Gmund am Tegernsee