Staatsgeld für Kirche

Söder will weiter Staatsleistungen für Kirche; Bayern 28. Februar

Erstaunlich ist das schon, dass unser Ministerpräsident an den Staatsleistungen für die beiden Amtskirchen festhalten will, obwohl das Grundgesetz ausdrücklich deren Ablösung verlangt und zudem festlegt, dass keine Staatskirche besteht. All das ist nachzulesen in den Artikeln 137 und 138 der Weimarer Reichsverfassung (WRV), die durch Artikel 140 des Grundgesetzes (GG) ausdrücklich zum Bestandteil des GG erklärt worden sind. Durch diese jahrzehntelangen üppigen Staatsdotationen sind die Kirchen längst im Reichtum erstarkt, sodass eventuelle Ablösesummen allenfalls noch in eher symbolischen Beträgen berechtigt erscheinen.

Das bayerische Ausführungsgesetz für die vertraglichen Verpflichtungen sieht vorrangig beträchtliche Pauschalkostenzahlungen für die beiden Amtskirchen in Höhe von rund 100 Millionen Euro jährlich vor. Letztlich werden also bei der römisch-katholischen Kirche die Erzbischöfe von München/Freising und Bamberg sowie acht Weihbischöfe, sieben Generalvikare und eine Reihe weiterer Mitarbeiter von der Gesamtheit der Steuerzahler wie vergleichbare Beamte des Freistaates bezahlt. Das Gleiche gilt für die evangelisch-lutherische Kirche für den Landesbischof und 14 seiner führenden Mitarbeiter.

Für ihre karitativen Leistungen im Bildungs- und Sozialbereich einschließlich ihrer zahlreichen Beratungsangebote werden die Kirchen auch weiterhin kostengerecht wie jeder gewerbliche Dienstleister entschädigt, sind also vom Wegfall der vertraglich/gesetzlichen Staatsleistungen überhaupt nicht betroffen. Ohnedies sind das von der Bibel her kirchliche Kernaufgaben, deren evtl. Vernachlässigung am Selbstverständnis der Kirche rütteln würde.

Manfred Schmidt

Baldham