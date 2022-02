Stimmen zur katholischen Kirche

Beitrag eines Betroffenen zur Zölibatsdiskussion: Ich bin seit vier Jahren römisch-katholischer Priester und habe mich nicht ohne innerliche Kämpfe freiwillig für den Zölibat entschieden. Mit dieser Lebensform möchte ich ein Zeichen der Solidarität setzen mit all jenen, die unfreiwillig einsam leben, sei es aufgrund einer Krankheit oder Beeinträchtigung, Tod des Partners oder weil sie aus welchem Grund auch immer dem richtigen Partner fürs Leben (noch) nicht begegnet sind. Dass Kardinal Marx den Zölibat als „prekär“ bezeichnet, irritiert mich in diesem Zusammenhang etwas. Damit würde doch die Situation vieler Alleinstehender als prekär bezeichnet, was so pauschal sicher nicht zutrifft. Freilich kenne ich auch manchmal schmerzvolle Stunden der Einsamkeit (Wer kennt die nicht?). Mit meinem Zölibat möchte ich zeigen, dass ein eheloses Leben aber kein würdeloses Leben sein muss.

Als Priester erlebe ich mich in den Gemeinden in eine Vielzahl von Beziehungen eingebunden, die erfüllend sind, auch wenn mir die intimste Form einer (menschlichen) Liebesbeziehung fehlt. Freilich kann man sagen: „Der Zölibat erzeugt vielleicht eine gewisse Empathie mit alleinstehenden Menschen. Doch was die Sorgen und Nöte der Ehe und Familien betrifft, wird ein alleinstehender Seelsorger wenig helfen können.“ Hier habe ich es bisher so erlebt, dass manchmal eine gewisse Distanz zu Sorgen und Problemen anderer auch beitragen kann, um ihnen besser helfen zu können. Manchmal braucht es eben einen neutralen Standpunkt. Mit einem etwas unpassenden, aber vielleicht verdeutlichenden Vergleich gesagt: Ein Arzt muss auch nicht jede Krankheit selbst gehabt haben, um sie heilen zu können. In diesem Sinne verstehe ich meinen freigewählten Zölibat. Der innerste Grund aber, den wohl nicht alle nachvollziehen können, ist schlicht weg die Liebe zu Jesus Christus, dem ich nachfolgen will um des Himmelreiches Willen. Der Zölibat erlaubt mir, dieser Liebe viel Platz zugeben. „Wer es fassen kann, der fasse es!“, sagte schon Jesus selbst im Zusammenhang mit der Ehelosigkeit (vgl. Mt 19,12).

Als relativ junger Priester sehe ich meine Berufsgruppe jetzt viel im Kreuzfeuer der öffentlichen Diskussionen, viel wird über uns gesprochen. Was ich vermisse, ist, dass auch mit uns und über die Beweggründe unserer Berufswahl gesprochen wird.

Bernhard Häglsperger

Pfarradministrator und Leiter des Pfarrverbandes Königsdorf-Beuerberg

Wieder einmal hat Kardinal Marx die verpflichtende Ehelosigkeit von katholischen Priestern auf den Prüfstand gestellt. Wie schon öfters seit vielen Jahren, macht er das immer dann, wenn der Druck der öffentlichen Diskussion auf ihn wegen des sexualisierten Missbrauch durch katholische Geistliche seines Erzbistums wieder größer wird. Zuletzt war das im Jahr 2018 der Fall. Diese plakative Forderung nach Abschaffung des Pflichtzölibats ist weder besonders originell noch auch in Bayern besonders neu. Sie steht aber, auch wenn dies der Münchner Erzbischof sicherlich nicht beabsichtigt hat, in bester Tradition bayerischer Kirchenpolitik. In diesem Fall lag der Ursprung vor genau 460 Jahren. Im Jahr 1562 endete das epochale Konzil von Trient. Die bayerischen Herzöge schickten einen eigenen offiziellen Botschafter zur Schluss-Sitzung dieser Kirchenversammlung, und der Gesandte wurde von Herzog Albrecht V. beauftragt, dort in einer Stellungnahme des Herzogtums Bayern dem Papst und den versammelten Bischöfen die Forderung Bayerns nach einer Revision des Zölibats vorzutragen. Diese Rede ist abgedruckt in: Concilium tridentinum, Görres-Gesellschaft, Freiburg 1901ff., Band 8, 622. Im Kern der Rede steht eine Zustandsbeschreibung des Klerus, sozusagen die bayerische Lösung des Zölibatsproblems. Anlässlich einer kürzlich stattgehabten Visitation habe sich herausgestellt, dass im Herzogtum nur drei bis vier Prozent (!) der Priester nicht mit einer Frau zusammen wären. Von zehn bayerischen Geistlichen, so die Stellungnahme, lebten neun in einem offensichtlichen Konkubinat („manifesti concubinarii“), oder in einer geheim gehaltenen Ehe („clandestina matrimonia“) oder vor aller Augen mit einer Gattin („uxor pala“). Daher müsse, so der bayerische Botschafter, die Kirche umgehend den Zölibat abschaffen. Es bestehe daneben auch die Gefahr, dass die Pfarrer sonst in Scharen zum lutherischen Glauben übergingen. Geholfen hat diese Initiative damals nichts. Wer weiß, vielleicht ist ein aktueller bayerischer Vorstoß heute erfolgreicher. Ob sich im Übrigen die Verhältnisse im Vergleich zum 16. Jahrhundert so sehr geändert haben, weiß ich auch nicht.

Helmut Schmidbauer

Historiker, Schongau

Man weiß nicht, über was man sich mehr aufregen soll: Ist es Voderholzers unmögliche Aussage zum „eigentlich harmlosen Akt des sexuellen Missbrauchs“ oder die Art und Weise wie ein ganzes Gremium versucht, den durch diese Aussage geschaffenen neuen Schaden zu minimieren bzw. das Gesagte zu verharmlosen. Für wie einfältig hält man den Beobachter eigentlich, wenn man ihm weismachen will, ein mit allen nur erdenklichen akademischen Titeln geschmückter Bischof sei nicht in der Lage, korrekt zu zitieren? Sollte diese Ausflucht stimmen, wäre Voderholzer ernstlich zu raten, Doktor- und Professorentitel umgehend ruhen zu lassen – korrektes wissenschaftliches Arbeiten kann man von jedem Studienanfänger, der das entsprechende Proseminar erfolgreich hinter sich gebracht hat, erwarten. Spätestens beim eigentlichen Vortrag hätte er seinen Fehler merken und umgehend korrigieren müssen. Ansonsten gilt das gesprochene Wort. Daran ändert auch nichts, wenn Vorsitzender Bätzing vor laufenden Kameras einräumt, Voderholzer hätte sich „missverständlich ausgedrückt“ – hier wäre eine klare Distanzierung und Missbilligung seitens der kompletten Bischofskonferenz die einzig akzeptable Reaktion gewesen.

Kai Schmitt

Grainau

Zunächst stelle ich fest, dass ich keine Befürworterin der Verpflichtung zum Zölibat für Priester bin. Allenfalls kann die Ehelosigkeit eine Empfehlung sein, die Entscheidung darüber sollte jedoch den Betroffenen überlassen werden. Allerdings ist die Abschaffung des Zölibats kein geeignetes Mittel, den Missbrauch von Kindern zu verhindern. Kinderschänder haben einen gestörten, krankhaften Sexualtrieb, der sich durch eine Ehe nicht verändern lässt. Das zeigt die hohe Zahl an Missbrauchsfällen durch die eigenen Eltern. Menschen mit derartigen Neigungen werden immer nach einem Weg suchen, ihre Befriedigung zu finden, egal, ob sie Familie haben oder nicht. Das einzig geeignete Vorgehen ist die Strafverfolgung der Täter, egal wer oder was sie sind.

Birgit Braito

Miesbach

Je weiter die längst verjährten Straftaten katholischer Geistlicher zurückliegen, desto stärker wird die Selbstbezichtigung durch Kardinal Marx. Der Tiefpunkt ist jetzt sein Rücktrittsgesuch. Tatsache ist, dass diese Straftaten katholischer Priester im Promillebereich liegen, weit unter denen anderer personennaher Berufsgruppen wie Lehrer, Erzieher, Ärzte, Journalisten. Die Frage ist, warum die Geschädigten oder ihre Erziehungsberechtigten damals keine Strafanzeige bei Polizei oder Staatsanwaltschaft erstattet haben. Ganz früher stand auf vielen dieser sog. Sittlichkeitsverbrechen die Zuchthausstrafe, die unter SPD-Justizministern abgeschafft wurde. Seit der Offenbarung dieser Straftaten durch den früheren Direktor des Berliner Canisius-Gymnasiums, den Jesuitenpater Mertes, haben viele Geschädigte bei sich plötzlich ein Trauma entdeckt, darunter viele Akademiker, auch Juristen. Da hätte die ganze Weltkriegs-II-Generation aus Kriegs-, Vertreibungs- und Verfolgungsopfern ganz andere Traumata bei sich entdecken müssen.

Es liegt der Verdacht nahe, dass sie durch das Aufdecken dieser Straftaten jetzt Geld wittern und erhalten haben, aus Kirchensteuermitteln und sie fordern immer mehr. Inzwischen hat sich eine ganze Opferbürokratie entwickelt mit Kommissionen, Opferanwälten, dicken und teuren Rechtsgutachten, Viereckigen und sonstigen Tischen.

Natürlich wird das Dauerthema Zölibat wieder aufgeheizt, also die Priesterehe als Präservativ gegen Sittlichkeitsverbrechen des Ehemanns. Das ist eine ungeheuerliche Herabwürdigkeit des Sakraments und Instituts der Ehe. Schon einmal ging von deutschem Boden eine Glaubensspaltung aus, an der wir heute noch leiden. Der Heilige Vater möge nicht nur das Rücktrittsgesuch seines Amtsbruders Reinhard ablehnen, sondern ihm eine psychotherapeutische Unterstützung nahelegen.

Dr. Walter Spaeth

München

Seit ihrer Gründung hat die katholische Kirche Probleme mit der Sexualität. Marias Sohn, Jesus, soll nicht vom Zimmermann Josef gezeugt worden sein. Gott Vater war es. Daher die unbefleckte Empfängnis. So steht es in der Bibel. Ein Faktum das seit 2000 Jahren bestritten wird. Die römische Kirche hat den Pflichtzölibat für Ihre Amts- und Würdenträger eingeführt. Obwohl auch diese Menschen aus Fleisch und Blut sind. Die Folge: Zölibatäre haben seither statt der ihnen versagten Frauen immer wieder „Liebchen“ gehabt. Haben damit gesündigt. Im 8. Jahrhundert spricht Bonifatius bereits von Geistlichen die sich vier, fünf, auch noch mehr Konkubinen nachts im Bett halten“. Ein Verhalten, das sich bis heute nicht abstellen lies. Der Augustinermönch Luther hat 1525 die Nonne K. v. Bora geheiratet, drei Söhne gezeugt und drei Töchter. Ein Rebell. Ab 1530 begann er mit dem Aufbau der evangelischen Kirche. Eine Kirche ohne Zölibat. In der Zeit Ludwig Thomas haben bayerische Komödien dieses Problem umgangen, indem sie in ihren Stücken die Pfarrersköchin eine Hauptrolle spielen ließen. In der heutigen Zeit wird durch die Medien das verbotene sexuale Verhalten angeprangert. Der Missbrauch an Jugendlichen durch Pfarrer ist nun durch ein Missbrauchgutachten, 1893 Seiten, veröffentlicht worden. Die Gerichte haben nun das Wort. Dass sich nun auch noch 125 Priester als schwul outen stellt den Zölibat mit recht infrage. Was ist zu tun? Den Zölibat ablösen? Dann hätten wir zwei gleiche christliche Kirchen. Und nur einen Papst? Wie sollen diese beiden riesigen Organisationen zusammengelegt werden? Grund und Boden, Kirchen, Klöster, Schulen und, und? Ein fast unlösliches Problem. Bleibt es so, wie es ist? Nein, so kann es nicht bleiben. O Gott, es ist schon ein Kreuz mit unseren Kirchen.

Josef August Neuberger

Höhenkirchen

Kardinal Wetter: Bin meine Verantwortung nicht gerecht geworden. Zum Münchner Missbrauchsgutachten: Es ist längst bekannt, dass es sich bei diesem Thema um ein gesamt gesellschaftliches Problem handelt. Offizielle Untersuchungen belegen es; 1,2% aller Übergriffe passieren innerhalb der katholischen Kirche (manche Zahlen liegen auch bei 0,8 % und darunter) der Rest passiert in Schulen, Musik oder Sportvereinen und vor allem im familiären Kontext. In Corona Zeiten erhöhten sich besonders hier die Zahlen drastisch. Und überall wurde und wird vertuscht. Innerhalb der Kirche betrifft es laut Statistik zu 70 % Jungen, in der Gesellschaft ist es genau umgekehrt: zu 70 % betreffen die Übergriffe Mädchen.

Katharina Wassermann

Bad Bayersoien

Was bezweckt die Missbrauchsstudie? Ich denke, diese Frage muss man sich zuerst stellen, denn die Studie möchte Dinge aufarbeiten, die nicht aufzuarbeiten sind, weil sie zu lange zurückliegen. Die Studie bringt einen ganzen Berufsstand in Verruf und macht die Erziehungsarbeit von Generationen, die keiner machen wollte, lächerlich. Aus religiöser Sicht versperrt sie vorsätzlich den Blick auf die Einheit und Schönheit der reinen Lehre. Missbrauch kann es immer und überall geben. Man kann die Welt nicht ändern. Wie war es in den 75 Jahren vor den letzten 75 Jahren? Woher kommen Scham und Wut, wenn jeder alles wusste? Eine seriöse Studie hätte damit beginnen müssen, seit wann strafrechtlich relevanter Missbrauch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen ist.

Wenn als medienwirksames Endergebnis der Studie ständig die drei gleichen Fälle zitiert werden und der emeritierte Papst als Verantwortlicher erscheint, ist dies angesichts der Brisanz der Thematik eher ungenügend. In dem mehr oder weniger bekannten Missbrauchsfall von Speyer kam die Untersuchungskommission in den 1980er Jahren zu dem Ergebnis, dass die Vorwürfe nicht haltbar seien. Heute wird offenbar alles geglaubt, was früher unglaublich erschien. Können Vorkommnisse, die so lange zurückliegen, aufgearbeitet werden? Die Studie hat Vertrauen zerstört. Sie hilft keinem Opfer und bestraft keinen Täter. Sie bereitet nur in ganz eigennütziger Weise in der bekannten Häresie deutscher katholischer Organisationen den synodalen Weg vor.

Tobias Schreiber

Freising