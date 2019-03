Zum Lachen ist dies alles nicht

Leserbrief

Dirk Walter: Zwangs-Verzicht auf Einnahmen; Kommentar Bayern 28. Februar

Ihr Kommentar über die Strebs kann aus meiner Sicht nicht unwidersprochen bleiben. Klingt ja so, als wären Sie der Ghostwriter vom Herrn Brandl. War ich schon ein Gegner der ungerechtfertigten Strabs, so ist es mit der Strebs ähnlich. Sie schreiben, „irgendwer muss den Straßenausbau ja bezahlen“ und meinen, nur die Grundstücksbesitzer sollten dafür herangezogen werden. Gegen die Strabs war mein Hauptargument, dass alle Bürger alle Straßen benutzen, statistisch erwiesen, also Steuersache. Bei der Strebs hat nun der Hausbesitzer unzweifelhaft Vorteile, wie Wasser, Abwasser, Gas, Strom, usw., die er selber nutzt. Die Straße dagegen wird wieder „von allen“ benutzt, auch die Sackgasse von zum Beispiel DHL und anderen Diensten, von gelegentlichen Besuchern und auch die fremde Oma genießt den Vorteil eines Bürgersteigs. Was berechtigt nun den Staat, bis zu 90% (in dieser Zeitung gelesen) der Ersterstellungskosten von den Anwohnern abzukassieren. Selbstverständlich sollen die Anwohner ihren Teil dazu beitragen, aber doch nicht so hoch! Meines Erachtens wären 10-20% angemessen, den Rest müsste die Steuer übernehmen. Aber bei uns wird ja immer gleich aus dem Vollen geschöpft, auf freiwilliger Basis natürlich. Hauptsache, das Geld kommt von Anderen. Ihr Bedauern der armen Bürgermeister und Gemeinderäte kann nur mit einem Lächeln quittiert werden. Die sind Teil unseres Gemeinwesens, das von Berlin bis Hinterd...... reicht. Sie verweisen auf Haushaltsrecht, auf „eigentlich“ legitime Beiträge, Spielräume und dergleichen und vergessen zu hinterfragen, welche Leute solche irrwitzigen und rücksichtslosen Geldbeschaffungsmöglichkeiten ersonnen haben. Ein Bürgermeister, der sich traut, im Fernsehen vor seinen Bürgern die damalige Strabs mit unsäglichen Worten zu begründen und dabei sogar seine Bürger bedroht, dürfte nicht ohne Konsequenzen bei der nächsten Wahl davon kommen. Von „Anderem“ ganz abgesehen. Das Ganze gesehen in der BR-Abendschau vor etlichen Jahren, ich denke es war in Niederbayern. Ein Bürgermeister ist der „Meister der Bürger“ und sollte für diese da sein und sie nicht, sich hinter Gesetzen und Verordnungen versteckend, drangsalieren. Ein Beispiel aus Dachau: Selbstverständlich gibt es auch hier jede Menge nicht abgerechneter Strassen. War man schon nicht in der Lage, diese bereits vor Jahrzehnten abzurechnen, so kam man auf die Idee, 5 Strassen als Beispiel für Ungerechtigkeit auszuwählen und diese Leute abzukassieren. Immer mit dem Gejammer, man könne nicht anders, es tue einem leid und überhaupt sei man recht arm dran. Nicht nur finanziell, kann man da sagen! Mehr ist nicht zu sagen und man weiß nicht mehr, ob man weinen oder wütend werden soll. Zum Lachen ist dies alles nicht!

Bernhard Hußong

Karlsfeld