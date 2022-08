Streit über Verbissschäden im Wald

Alexander Kraus: Streit um Verbiss im Bergwald; Bayern 9. August, Doppelt so viele Hirsche, wie der Wald verträgt; Leserforum 11. August

Es sei dahingestellt, ob es zu viel oder zu wenig Wild gibt. Hier jedoch uns privaten Jägern vorzuwerfen, wir würden durch falsche Fütterung und Verabreichung von Leckerlis Waldschäden fördern, anstatt die Hungersnot der Wildtiere zu lindern, ist eine Frechheit und entbehrt jeglicher Grundlage. Wenn man einen Grund für die Missstände suchen will, dann sollte endlich das Forstliche Gutachten auf den Prüfstand gestellt werden. Dieses wird seit nunmehr 36 Jahren auf Kosten der Steuerzahler von Forstbeamten des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF – Kollegen von Herrn Hildebrand) durchgeführt und ist die Grundlage für die Abschussplanung. Das heißt, wenn ein zu hoher Verbiss angegeben wird, dann muss der Abschuss erhöht werden.

Monika Baudrexl

Akademische Jagdwirtin, Garmisch-Partenkirchen

Private Landwirte, Waldbesitzer und Jäger kritisieren den Oberammergauer Forstbetrieb seit Jahren, weil in dessen Bereich seit 2005, 22 Rotwildfütterungen unter Vorbehalt aufgelöst, eine belassen und durch neun Rotwildgatter ersetzt wurden, dies auf rund 23 000 ha Bergwaldfläche. Es wurde damals schon als unzureichend kritisiert, um alles Rotwild fütterungsmäßig zu erfassen, Verbissschäden im Bergwald und ein Abwandern der hungrigen Tiere in die privaten Jagdreviere bis in den Alpenvorraum zu verhindern. Einige Kritiker sehen darin eine bewusste Nichtfütterung, damit die Staatsforsten im Dezember/Januar, in der Ruhezeit des Wildes, noch Bewegungsjagden in den fütterungsfreien Revierteilen durchführen können. Hildebrandt übergeht bewusst, dass diese Fütterungsauflösungen in dieser Anzahl, und die dadurch entstandenen Probleme nicht erst seit heuer bestehen, und vom 1. Vorsitzenden der örtlichen Jägerschaft schon mehrmals bei den jeweiligen Dienststellenleitern erfolglos angesprochen wurden. Auch hätte der letzte Oberammergauer Forstdienststellenleiter, der als Hegeringleiter tätig war, diese von Hildebrandt erwähnten vereinzelten Leckerli-Fütterungen in seinem Bereich abstellen können.

Hubert A. Hertlein

Murnau