Zu hohe Anforderungen

Katrin Woitsch und Marco Hadem: Visa-Verfahren bremsen die Fachkraftsuche; Bayern 10./11. Dezember

Das Visa-Verfahren und die damit verbundenen Wartezeiten sind ein Skandal, aber es geht noch schlimmer. Auf den Philippinen hat man sich auf die Pflege spezialisiert. Fakt ist, dass dort Pflegepersonal hochqualifiziert an Universitäten, mit Abschluss Bachelor, ausgebildet wird. Viele dieser möglichen Mitarbeiter für Deutsche Krankenhäuser wollten auch hier arbeiten. Zusätzlich haben diese Bewerber begleitend zum Studium Sprachkurse in Deutsch belegt. Nun darf man ja wohl annehmen, dass diese Bewerber voller Freude in Deutschland willkommen geheißen werden. Doch weit gefehlt, da gibt es ja auch noch Deutsche Aufsichtsbehörden und Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen. Man hat festgestellt, dass diese Bewerber nicht über ausreichende praktische Erfahrung verfügen und abgelehnt, warum? Im Rahmen ihrer Ausbildung haben diese Bewerber an praktischer Tätigkeit 1900 Stunden abgeleistet, in Deutschland werden hier im Rahmen der Ausbildung für Pfleger 2500 Stunden gefordert. Was passiert? Die Bewerber sind dann in andere Länder abgewandert, die bereit waren, falls notwendig, die Anforderungskriterien ihrer Länder in diesem Bereich auszusetzen. Warum verfahren wir in Deutschland nicht vergleichbar, es ist zum Verzweifeln. Was ist nur aus unserem Land geworden?

Hartmut Mellinger

Vaterstetten