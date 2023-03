Ukraine schnell in die Nato

Leserforum

Theo Waigel: Darum darf Putin niemals gewinnen; Gastbeitrag Bayern 24. Februar

Ein Zitat von Robert Schumann: „Der Weltfrieden wird nicht bewahrt werden können ohne Einsatz schöpferische Kräfte“.

Davon sind wir weit entfernt. Denn das Machtgehabe um die Weltherrschaft, lässt die schöpferischen Kräfte schwinden. Der Gastbeitrag von Dr. Theo Waigel, den ehemaligen und langjährigen Bundesfinanz-Minister könnte nicht präziser sein. Ja, noch Tage vor dem Angriff, glaubten noch viele in Deutschland nicht, dass der Dämon im Kreml einem benachbarten Volk die Existenz und die Souveränität absprechen und den Krieg beginnen würde. Aber was hat Putin so in Rage gebracht. Das ist auch hinterher zu fragen. Aus Medienberichten ist bekannt, dass Putin schon bereit war der Ukraine Angebote zu unterbreiten, die die Beziehungen zu beiden Ländern gut getan hätten. Aber der Präsident der Ukraine Selenskyj wollte sich nicht in die Zange nehmen lassen, denn er schielte nach den Westen und den Beitritt zur Nato. Und genau das war der Auslöser - Putin wollte den Feind nicht vor der Haustüre haben. Die Fronten verhärteten sich, Putin ließ die Muskeln spielen und entfachte den Krieg dem die Ukraine nicht gewachsen war. Inzwischen ist bereits ein Jahr vergangen und dehnt sich immer weiter aus, Putin kennt keine Gnade, zumal die Zivilbevölkerung am meisten darunter leidet. Millionen haben das Land bereits verlassen. Zurück bleiten Alte, Kranke, die der Barbarei nicht entfliehen können. Zwar liefert der Westen zum Teil schwere Waffen an die Ukraine, aber es kommen auch Zweifel auf, ob die Ukraine bestehen kann. Ein Gleichgewicht der militärischen Kräfte musste her. Und das wäre die Nato. In einen Eilverfahren könnte die Ukraine längst Mitglied sein. Alle Vorbehalte die da aufgeführt werden sind haltlos, sind gleichzusetzen, als wenn man einen Ertrinkenden lediglich einen Rettungsring zuwirft, aber ihn nicht ans Ufer bringt.

Eugen Simbeck

Wolfratshausen