Umweltschutz ein Muss

Teilen

Thomas Schmidtutz: „Ohne Beschneiung hätten wir leere Hotels“, Interview mit Hubert Aiwanger; Bayern 11. Januar

Sehr geehrter Minister Aiwanger, Sie schreiben, dass Umweltschützer vielleicht auch einmal ein Stück Fleisch vom heimischen Weiderind oder Hirsch essen, vielleicht kehrt dann die Lebensfreude zurück.

Ja, ich bin Vegetarier und würde sie bitten, diese Stammtischparole zu überdenken und zu revidieren, sie entspricht nicht ihrem Niveau. Jemand, der stets seine Reden gekonnt frei hält, der sich vom Bauernhof zum Minister hochgearbeitet hat, hat so etwas nicht nötig.

Betroffen macht mich ihre Aussage nicht, denn mir wird in der Regel zu viel Lebensfreude diagnostiziert. Betroffen macht mich allerdings der Artikel auf Seite 1, dass 2022 das wärmste Jahr in Europa war und zeigt, dass Umweltschutz in der heutigen Zeit ein Muss ist.

Walter Rädler

Vaterstetten

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das beschauliche Örtchen Schollach im Hochschwarzwald mit der Errichtung des ersten Skilifts zum Auslöser einer Sportbewegung, die im Laufe der Jahre zu einer Geldmaschine geworden ist. Kleine Ursache große Wirkung könnte man sagen, denn durch die Idee des Gastwirts Robert Winterhalder kam es zu beispiellosen technischen Entwicklungen, die der unberührten Natur der Gebirgsswelt bis in die heutige Zeit einen enormen Schaden zugefügt hat und auch in abgewandelter Form als moderner Ski-Sport ist Mord an der Natur bezeichnet werden könnte. Ursprünglich fuhr man in die Berge, um die frische Luft zu genießen. Im Frühling, Sommer und Herbst beim Wandern im Winter kamen noch Schlittenfahrten hinzu. Das ist schon lange Schnee von gestern. Die Politik hat die Rechnung ohne den Wirt Natur gemacht, die sich jetzt wegen des kommerziellen Missbrauchs ihren Tribut fordert. Jetzt den Teufel mit dem Beelzebub austreiben zu wollen, indem durch künstliche Beschneiung der Hotelbetrieb aufrecht erhalten werden soll, führt letztendlich zu der Erkenntnis: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben und es wird rücksichtslos so weiter gemacht wie bisher bis zum bitteren Ende und zum Schluss mit der typisch deutschen Ausrede: Das haben wir ja alles nicht gewusst.

Michael Bergmann

Grainau