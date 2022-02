Vergelt´s Gott!

Zahl der Kirchenaustritte verdoppelt; Titelseite, Kardinal Marx: „Wir brauchen die kritischen Geister“; Bayern 21. Februar

Interessant, dass der Herr Erzbischof die Gläubigen aufruft, trotz der jahrelangen vertuschten perfiden Missbräuche, in der Kirche zu bleiben. Der Grund, es stehen Pfarrgemeinderatswahlen an und man braucht viele ehrenamtliche Schäfchen. Für mich gibt es aktuell eine zusätzliche ernsthafte Austrittsüberlegung, nämlich die weiterhin praktizierte Machtdemonstration einiger Herren Hochwürden im erzbischöflichen Dekanat Erding.

Hier werden bei Begräbnissen die Totenmessen bei jeder (!) Witterung direkt am Grab abgehalten und sowohl den lebenslang gläubigen Verstorbenen, als auch den Hinterbliebenen der Zugang zum Gotteshaus verwehrt.

In unserem Fall wurde, trotz engstem Kreis – circa 20 Personen –-, die alle vollständig geimpft, geboostert bzw. genesen sind und des Angebots der Vorlage eines tagesaktuellen Tests sowie der Organisation des Ordnungsdienstes die Anfrage beim Chef (Dekan) abgeschmettert. Die Absage wurde durch einen Dritten übermittelt und mit der Infektionsgefahr begründet, obwohl anderweitig längst wieder regelmäßig Gottesdienste mit weit mehr Teilnehmern stattfinden. Sieht so Seelsorge aus in einem Trauerfall? Das macht neben dem emotionalen Ausnahmezustand über den Verlust eines Elternteils nur noch fassungslos. Wozu brauche ich noch Kirche? Dann kann ich auch, unbenommen des Glaubens an den Schöpfer, von der ersparten Kirchensteuer einen professionellen Trauerredner engagieren. Ich kann mich des Eindrucks nur schwer erwehren, dass mit dem Beschreiten des ergebnisoffenen, langen, synodalen Weges ein einfallsreiches Instrument geschaffen wurde, um diese brisante Phase auszusitzen bzw. abzuwarten, bis das medienwirksame Interesse wieder nachlässt.

Zum (Un-)Glück zieht Putin nun alle Aufmerksamkeit auf sich. Es wird sich nämlich nichts ändern im machtbesessenen Altherrenverein. Und das Argument der kirchlichen sozialen Einrichtungen (Kindergärten, etc.) punktet auch nicht wirklich, da diese oftmals von der Kommune, dem Land oder Bund großzügig finanziell unterstützt werden, und zudem jede Inanspruchnahme einer Leistung auch dem Nutzer in Rechnung gestellt wird. Sogar beim Begräbnis neben den Stolgebühren noch zusätzlich 25 Euro Verwaltungsgebühren verlangt. In diesem Sinne: Vergelt´s Gott!

Hildegard März

Wörth