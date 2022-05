Versaubeutelte CSU-Verkehrspolitik

„Problemlöser“ sollen Blockabfertigung begleiten; Bayern 27. Mai

Wie lange ist es schon her, dass unter Mitwirkung höchster deutscher, österreichischer und italienischer Ministerialer das Brenner-Basistunnel-Projekt in Stellung gebracht worden ist? „Saubere Luft in Tirol - LKW auf die Schiene“, seinerzeit einstimmig der Tenor zum neuen Transitweg nach Süden. Und was war in Folge von den letzten 3 CSU-Verkehrsministern dazu geleistet worden? „So vui wia nix“: Ein erster hatte wahrscheinlich schon seine eigene Dienstschere, um all die Band’l seiner neu eröffneten Autobahnabschnitte und Schnellstraßen durchzutrennen. Wichtig und medienwirksam für ihn und die Partei! Sein Nachfolger dann war in seinen 4 Jahren Amtszeit fast ausnahmslos damit beschäftigt, die Ausländermaut für Autos „aufzubereiten“, damit hätte die CSU als Retter der Nation gegolten, wenn das geklappt hätte. Daraufhin das Großmaul MdB Scheurer, der - überheblich - im Alleingang (!) und im Größenwahn seiner Position als Bundesminister – endgültig alles Ausgeklüngelte in den Sand setzte: Auf Steuerzahlerkosten hat er - mit den derzeit noch laufenden Anwaltskosten der Regierung – uns mindestens eine dreiviertel Milliarde Euro aufs Auge gedrückt. Tendenz steigend – schon toll, das Trio bayerischer Verkehrsexperten. Extrem dazu, jüngst erstellte Tunnellösung in unserer Region auch noch - personenbezogen - nach 3 Ex-Minister benannt wurde. Hätt’ma ned no die Inizlalen „CSU“ mit draufsetz’n soin? Es wird noch Jahre dauern, bis der Brennertunnel seiner Bestimmung übergeben werden kann. Da ist der Tunnel dann bestimmt schon fertig, in Deutschland aber wahrscheinlich nicht mal die Trassenführung der Inntal-Bahnlinie fixiert. Lkw’s bringen ja eine Menge an Steuereinnahmen in’s Staatssäckel, wogegen sich die Bahn als Draufzahlergeschäft ausnimmt. CSU: Wer zoid, schafft oi.

Die Tiroler haben vollkommen Recht, dass sie den Bayern ordentlich Druck machen, dass dieser Europamagistrale auf der Schiene endlich mal der Wert und Rang zugestanden wird, den unsere bayrischen Bundes-Verkehrsexperten so jämmerlich haben schleifen lassen. „I kunndat mitplärr’n vor Wuad“ mit all die Lkw- und Omnibusfahrer, die nun schon jahrelang die Prozedur des stundenlangen Wartens auf der Autobahn A 8 auf eine Welterfahrt nach Süden über ergehen lassen müssen. Z´Minga fällt ihnen - der CSU - dazu nur ein, zur Sache als „action“ mal wlede einen Beschwerdebrief loszulassen, d’Uschi (von der Leyen) solls diesmal richten, diesbezüglich gegen Österreich mal wieder ein Vertragsverletzungsverfahren aufs Auge zu setzen, Verkehrsminister Bernreiter (CSU) sollte sich da besser um eine zügigste Umsetzung der Anschlussstrecke in Bayern zum Basistunnel kümmern, als bei der ehemaligen Unionsschwester Uschi ihre in drei Wahlperioden versaubeutelte CSU-Verkehrspolitik samt deutschen Vertragsverletzungen in Sache „Basistunnel Brenner“ als Leid zu kaschieren.

Klaus Hager

Weilheim