Wald und Wild

Dirk Walter: „Das Reh ist keine heilige Kuh“; Bayern 13. Dezember

Wie können sich Land- und Forstwirte vor den Karren des Bund Naturschutz spannen lassen, die den Bauern sprichwörtlich den Boden unter den Füßen wegziehen wollen! Bei Themen wie: Wolfsrudel auf Almflächen (ohne Beweidung wenig Biodiversität); Überfluten von angrenzendem Grünland an Moorflächen (Bevormundung); Waldbewirtschaftung (künftig nach BN-Richtlinien? Etwaige Stilllegung); Einflussnahme auf das Grund- und Boden gebundene Jagdrecht (Ausführung).

Nur um einige Bereiche zu nennen. Um künftig das Eigentum der Landwirte zu schützen, muss vor schleichender Einflussnahme von außen genau hingeschaut werden, bevor unsere Bauern nur noch Diensterfüller für Almosen sind.

Wolfgang Mayr

Nebenerwerbslandwirt Bad Feilnbach

Unglaublich das diese vier Herren in ihrer Grundeinstellung und Wertung der waidmännischen Jagd und unseren Rehen die alleinige Schuld für allerlei waldbauliche Fehler der letzten Jahrzehnte in die Schuhe zu schieben versuchen und dabei auch nicht vor Verkürzungen der Wahrheit zurückschrecken. Bedauerlicherweise können sie sich nicht vom Mantra „Wild ist schlecht“ lösen und tragen somit leider auch nicht zu einer konsensorientierten Herangehens-weise bei. Unsere Rehe sind keine Schädlinge und dürfen auch nicht wie Schädlinge behandelt werden.

Eigentlich müssten diese vier Herren doch wissen, dass die Ökologie die Beziehung von Lebewesen, also Tieren und Pflanzen, untereinander und mit unbelebten Umweltfaktoren wie Temperatur, Licht oder Wasser/Niederschläge beschreibt. Nicht zu unterschätzen ist auch der hohe Freizeitdruck, mit dem das Wild zurechtkommen muss. Aber das wird alles ausgeklammert, der „Zukunftswald“ wird mit dem Schädling Reh nicht aufkommen.

Und das Einzige was ihnen dazu einfällt – der Abschuss muss erhöht werden. Würden Forst und Waldbesitzer die Borkenkäfernester schneller rausarbeiten, um so die Verbreitung dieses Schädlings zumindest einzudämmen, wäre dem Wald mehr geholfen als ein erhöhter Abschuss vom Rehwild.

Aber den vier Herren ging es ja nur um den Verbiss. Dass der natürliche Anflug im Wald ohne große Maßnahmen aufkommen muss, das verstehen auch die Jäger. Wenn aber auf Schlag- oder Windwurfflächen neu gepflanzt wird, sollen nach deren Verständnis auch diese Pflanzen nicht geschützt werden. Baumschulpflanzen sind aufgrund ihrer durch den Aufwuchs im Schulbeet nährstoffreicheren Knospen deutlich attraktiver für das Rehwild als die Knospen der Naturverjüngung. Und wenn Waldbesitzer in Zusammenarbeit mit den Jägern mit Schafwollfettemulsion und/oder ungewaschener Schafwolle die jungen Bäumchen nachhaltig schützen, nennt sie Muth abfällig „Schafwoll-Jäger“. Für Muth und Kornprobst, die dem Ökologischen Jagdverband (ÖJV) sehr nahe stehen, ist die Jagd reines Handwerk. Ein Verband, der von sich behauptet, dass die Begriffe „Hege“ und „Waidgerechtigkeit“ tief in einem traditionellen Jagdverständnis verwurzelt sind, das die Jagd als Selbstzweck ansieht. Diese Begriffe sind deshalb mit dem Jagdverständnis des ÖJV unvereinbar. In ihrer fanatischen Einstellung versteigen sich Kornprobst und der Vorzeigejäger Muth sogar so weit, dass sie 75 % der Jägerschaft unterstellen, bei den Abschusszahlen zu lügen. Und da hört es sich mit der Seriosität endgültig auf!

Bedauerlicherweise hört man von der neuen Vorstandschaft der Kreisgruppe Miesbach im Bayrischen Jagdverband mit dem ersten Vorsitzenden Wolfgang Mayr nichts zu diesem Artikel. Getreu dem Motto „Wald mit Wild“ wollte man doch die Öffentlichkeitsarbeit verstärken, als Anwalt des Wildes auftreten und die Jägerschaft tatkräftig unterstützen. Aber so is hoid. Zwenig und zvui, des is an Deife sei Spui!

Bernd Richly

Otterfing