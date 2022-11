Wenig in sonstige Altersvorsorge investiert

Cornelia Schramm: Gas-Preis: der 808-Euro-Schock; Bayern 17. November

Die monatliche Vorauszahlung für Gas erhöht sich von 163 Euro auf nun 808 Euro‚ ein satter Aufschlag um fast das Fünffache! Das resultiert nicht aus den höheren Einkaufspreisen und Vertriebskosten (die sich wohl kaum erhöht haben!), sondern aus dem brutalen Gewinnstreben der Energieanbieter/der Energiemultis. Es besteht keine Hemmschwelle, das Gewinnstreben kalt allen Energieverbrauchern überzustülpen.

Die angekündigten Endverbraucherpreise als Kosten pro kWh sind also deutliche Mogelpackungen. Alle Energieverbraucher sollten sich dagegen wehren. Dabei ist Fakt: Die Mehrwertsteuer hat sich um zwölf Prozent verringert! Siehe dazu den Übergewinn (ergaunert!?), der sich bei fast allen Unternehmen dieser Branche eingestellt hat. Selbstverständlich profitiert auch der Staat davon. Er sollte den Übergewinn abschöpfen und aus diesen Erlösen die notwendigen und zum Teil beschlossenen Unterstützungen an die Energieverbraucher finanzieren.

Otto Böhm

Starnberg

Als Erstes möcht ich mal klarstellen, dass ich niemanden etwas neidig bin, selbst wenn dieser Leserbrief die Vermutung aufkommen ließe. Hier wird berichtet, dass die Eheleute offensichtlich die längste Zeit ihres Lebens selbstständig waren und sich immerhin ein Haus im nicht grad billigen Krailling erarbeiten konnten. Zudem eine Ferienwohnung auf Teneriffa, wo man ja drei Monate am Stück jedes Jahr verbrachte. Haus verkauft – jetzt Haus in Niederbayern. Alles bestens soweit, aber sie haben wohl wenig oder gar nichts in ihre sonstige Altersvorsorge investiert. Ja wer soll denn jetzt helfen? Hartz IV oder das kommende Bürgergeld. Tut mir leid, das wäre ungerecht allen anderen gegenüber, die jedes Jahr 12 Monate gearbeitet haben und nicht drei Monate davon in Urlaub waren. Ferner haben die auch von ihrem Lohn den Anteil an die Altersvorsorge entrichtet.

War das Gehalt niedrig, muss jetzt der Staat wohl was drauflegen. Aber sicher ned in dem Fall von dieser Familie, die jammern auf sehr hohem Niveau.

Horst Oberhofer

München