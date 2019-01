Es gab schon immer starke Wintereinbrüche

Leserbrief

Schneeräum-Lkw stürzt in Isar: Fahrer tot Schwierige; Bayern 12./13. Januar

Es hat in der Geschichte Bayerns schon immer starke und verheerende Wintereinbrüche gegeben. Wir haben nur verlernt, uns auf die Wetterphänomene einzustellen und damit zu leben. Dass wir wegen Klimaerwärmung bald bei uns Bananen anbauen können und der Winter ausfällt, ist ein fataler Trugschluss. Tatsache ist, dass sich aufgrund der gestiegenen Temperaturen die Wettersysteme verlagert und sich deren Zuggeschwindigkeiten reduziert haben. In der Folge bleiben die Wetterfronten längere Zeit über einer Region stehen und laden dort ihre Regen- bzw. Schneefracht ab. Im Sommer kann es dadurch zu längeren Hitzeperioden kommen. Die Folgen sind Wassermangel, Dürre, Überschwemmungen und Schneekatastrophen. In den letzten Jahren wurde viel zum Thema Hochwasser- bzw. Überschwemmungsschutz unternommen. Im vergangenen Jahr kamen wegen der Dürre, aber auch wegen der Überschwemmungssituation im Jahr davor, Diskussionen über eine Änderung in der Landbewirtschaftung auf. Der Wald wird im Zuge des Klimawandels schon länger umgebaut. Die Situation im Winter ist jedoch komplett aus dem Fokus geraten. Wir müssen hier auch mit großen Schneemengen rechnen, die uns vor Probleme stellen. Landespolitisch gewollt verdichteten die Städte und Gemeinden in den vergangenen 10 Jahren die Bebauung wird auf Teufel komm raus. Sehr locker werden die Stellplatzverordnungen durch Ablösung von Parkplätzen gehandhabt. Die daraus entstehende Parksituation belastet dann die Allgemeinheit auf der Straße. Hintergrund ist wohl eine bessere Ausnutzung der Fläche für die Wohnbebauung. Diese Flächen fehlen jedoch als Schneelagerflächen, wenn es mal wieder zu massiven Schneefällen kommt. Hier sind ganz klar unsere regierenden Landespolitiker von der CSU und den Freien Wählern gefordert: Die bauliche Nachverdichtung der Kommunen muss dringend revidiert werden. Die zu leichte Ablösung von Fahrzeugstellflächen muss eingeschränkt bzw. entsprechend dem Gesetz gehandhabt werden. Keiner weiß mehr wohin mit dem Schnee und mit den Fahrzeugen, wenn der Ernstfall kommt. Kann das wirklich so gewollt sein?

Markus Feigl

Wolfratshausen