Wir können auch das schaffen

Teilen

Dirk Walter: „Wir sind so gut wie voll“; Bayern 17./18. September

Zum Brandbrief des Fürstenfeldbrucker Landrats Thomas Karmasin: Um die Situation korrekt einschätzen zu können, ist es wichtig, die Lage der Geflüchteten in der Türkei zu kennen. In Kurzform: Erdogan wirft gerade die Syrer raus. Er lässt sie wahllos inhaftieren und misshandeln, Entlassung nur möglich durch „freiwillige“ Ausreise nach Syrien. Dort aber warten entweder islamistische Milizen oder aber der syrische Präsident Assad, dessen zahllose Geheimdienste sich schon freuen, die einstigen Regimegegnerinnen und -gegner auf dem Silbertablett geliefert zu bekommen. Auf diese gegen jegliche Menschenrechtsabkommen verstoßende Weise will Erdogan mindestens eine Million Syrer zum Verlassen des Landes zwingen. Mag sein, dass Putin ihn ermutigt. Dazu würde die Visumfreiheit in Serbien, einem anderen Putin-Alliierten, passen. Vor allem aber will Erdogan die nächsten Wahlen nicht verlieren, gegen eine in Migrationsfragen noch radikalere Opposition. Das alles, nachdem Deutschland und die EU mindestens zehn Milliarden Euro in das Land gepumpt haben, um den syrischen Flüchtlingen (und nur diesen) ein halbwegs erträgliches Leben dort zu finanzieren. Dieser famose Flüchtlingspakt hatte also, wie so viele Merkel-Arrangements, nur eine begrenzte Haltbarkeitsdauer. Und wir sollten die Geschehnisse sehr wohl als eine weitere Herausforderung durch Putin lesen. Sein oberstes Ziel ist es, den Westen zu destabilisieren. Das ist ihm mit den ukrainischen Geflüchteten nicht gelungen, weil deren Aufnahme als unser Beitrag zur Kriegsanstrengung gegen Putin begriffen wurde und wird. Das könnte ihm absehbar auch mit dem Stopp der Gaslieferungen misslingen. Aus Putins Sicht ist es nur logisch, jetzt den Exodus aus der Türkei zu befeuern. Natürlich wird das schwierig für uns.

Aber wer hat eigentlich versprochen, dass das Bestehen gegen die systemische Bedrohung durch Russland einfach würde? Wir können auch das schaffen, wenn wir uns zum Einen endlich mit den willigen westlichen Regierungen auf gemeinsame Aufnahmestrukturen einigen und zum anderen der Flüchtlingskrise so begegnen wie der Coronakrise: nicht auf erschöpfte Ehrenamtliche warten, sondern Personal einstellen, Sonderabteilungen bilden und - wie erfolgreich bei den Ukrainern demonstriert – Bürokratie abbauen.

Claudia Peter

Ebersberg