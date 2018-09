Übel Glaubensschwund

3 Leserbriefe zum Zölibat

Claudia Möllers: „Der Zölibat ist eine Lebenslüge“;Bayern 4. September

Nur der Mann, der sich zum Priestertum berufen fühlt, sollte sich für dieses höchste Amt entscheiden, dann hat er auch die Kraft, zölibatär zu leben. Jesus hat zwölf Männer ausgewählt und mit ihnen das Sakrament der Eucharistie eingesetzt. Jesus hat ehelos gelebt. Priesterehen sind keine Garantie dafür, dass es keine sexuellen Ausschreitungen mehr gibt. Selbst evangelische Priester gibt es zu wenige und nicht alle leben eine vorbildliche Ehe.

Das große Übel liegt im Glaubensschwund der begleitenden Glaubensgemeinde. Jesus sagt: „Bittet und ihr werdet empfangen“. Ich bin der Meinung, dass es viele gute Priester gibt, die ihr Leben voll und ganz in den Dienst Gottes stellen und dabei glücklich sind.

Edeltraut Kozljanic

München

Ein Priester ist in der Regel kein Mönch, der sich freiwillig zur sexuellen Enthaltsamkeit entschieden hat. Ein weltlicher Geistlicher muss das nicht. So wie in der griechischen Wortbedeutung ein. Akrobat ein „Spitzen(=Zehen) ganzer ist ein Priester in erster Linie ein „Zölibat(är)“, ein Einzelgänger. Als solcher „darf“ er, wie jeder andere katholische Christ, sehr wohl sündigen (auch wenn er nicht sollte), aber eben nicht heiraten. Wenn er in Zivil gekleidet und ohne Brustkreuz ins Bordell geht oder unerkannt auf Freiers Füßen um die Häuser zieht, ist dies allgemein zwar verwerflich, weil gegen das 6. Gebot gerichtet, aber nach einer Beichte absolviert wie bei jedem anderen Sünder, der Buße tut. Ein verbindliches Keuschheitsgebot beinhaltet das Zölibat zwingend jedenfalls nicht, soweit es Weltpriester betrifft.

Dr. Helmut Sperber

München

Wer zölibatär leben will, braucht kein Gesetz. Es geht auch nicht in erster Linie um die Verurteilung von Missbrauchstätern, sondern um den Menschen im Priester und um Jesus als Mensch. Er ist der Baustein, den die Bauleute bei der Einführung der Pflicht zum Zölibat verworfen und dadurch die Verbindung zu ihm durchtrennt haben. Diese Tatsache müssten Papst und Bischöfe, die durch die Weihe auch keine Außerirdischen geworden sind, zur Kenntnis nehmen und dann den Mut, dazu zu stehen. Das wäre für mich die Lösung und Erlösung vom 1000-jährigen Irrtum.

Ilse Sixt

Oberpframmern