Zuschriften zu Energiefragen

Dirk Walter: Sieben wichtige Fakten zur Windkraft; Bayern 5./6. Februar,

Umstrittene Windkraft; Leserforum 7. Februar

Eine sehr sachliche Darstellung der Thematik mit wichtigen Aspekten die bislang in der öffentlichen Diskussion völlig außer acht gelassen wurden! Insbesondere der Aspekt des Windaufkommens und die wirtschaftliche Rentabilität der Windkraft in Südbayern wurde bisher ausgeblendet! Wenn schon die Stadtwerke München, die als erste schon seit 1999 im Norden Münchens eine Windkraftanlage betreibt und entsprechende Langzeiterfahrung besitzt, aktuell mitteilt: Die SWM sehen keine rentablen Standorte in München für Windkraftanlagen - auch in der Region gibt es laut Sprecher Michael Silva keine konkreten Projekte. Der Grund: Kein Wind! Silva: „Laut Windatlas gibt es in Bayern sehr, sehr wenig Flächen, die sich für Windenergie eignen. Gerade im südbayerischen Raum.“ Silva: Wir bauen seit Jahren Windparks in ganz Europa, etwa in Polen, Norwegen, in der Nordsee oder Brandenburg. Eben da, wo’s bläst.“ (Zitat Ende).

Dann sollte man das Thema auch mal abhaken. Nachhaltigkeit bedeutete auch keine Ressourcen vergeuden mit aufwendigen Windrädern, die dann „flügellahm“ als Mahnmale verfehlter Energiepolitik in der Landschaft als Fremdkörper rumstehen und kaum Strom liefern!! So gelingt auch keine Energiewende! Von den damit verbundenen Umweltschäden ganz zu schweigen. Professionelle Investoren, die zu rechnen gewohnt sind, findet man natürlich für solche Projekt in ungeeigneten Gebieten ohnehin nicht. Der Aufruf ersatzweise „regionale Bürgerenergiegenossenschaften“ zu gründen - um die vorprogrammierten Verluste an Unwissende zu regionalisieren - ist gelinde gesagt eine Unverschämtheit!

Der größte Skandal ist wohl aber die Rolle des BUND e.V. in dieser Sache, dessen Grundidee es ja eigentlich ist „sich für Umwelt und Naturschutz in Deutschland“ zu 100 % einzusetzen. Der - wenn es um die „heilige Kuh Windkraft“ geht - plötzlich die Seiten wechselt und sich für weniger Naturschutz ausspricht, Hauptsache es dient der Windkraftindustrie! Da kann man sich nur noch wundern ...und abwenden!!

Dieter Schuller

Warngau

Die Fotovoltaik und auch die Windkraft ist schon eine Erfolgsstory. Im privaten Bereich durchaus sinnvoll. Jedoch kennen die Befürworter der Energiewende und speziell die der Windkraft offensichtlich nicht den Unterschied der physikalischen Begriffe Leistung und Arbeit. Wenn 20 000 MW Windkraftleistung in der Landschaft stehen, dann müssen die sich zunächst mal eine Stunde drehen, um damit 20 000 MWh zu erzeugen. Wir haben 1000 Sonnenstunden und 1700 Windstunden in Bayern. Das Jahr hat 8760 Std. Der wahrscheinlichste Betriebszustand eines Windrades im Binnenland ist der Stillstand.

Aber das interessiert diese Leute nicht. Es geht um was ganz Großes: die Welt-Klimarettung. Letztes Jahrhundert hatten wir schon zweimal Welt-Ambitionen, ging jedes Mal gründlich schief. Wir haben 1 % Anteil an der Weltbevölkerung, und 2% am Welt CO2 Aufkommen - was soll die ganze Klimahysterie? Interessant ist der grüne Mainstream. Dem großen Ziel ordnen sie nun alles unter. Landschaftszerstörung, Beton ohne Ende, Infraschall, Kröten, Vögel, Insekten - spielt alles keine Rolle mehr. Die Energiewende wird auch von Leitmedien ständig verklärt und beschönigt. In keiner Talkshow sitzt auch nur ein Ingenieur, die Wahrheit ist nicht erwünscht.

Hubert Sandtner

Oberding

Die Abzockerei unseres Staates bei lebensnotwendigen Artikeln mit 19 % MWSt. sollte endliche eingeschränkt werden. Strom, Gas und Heizöl sind bei uns genauso lebensnotwendig wie Lebensmittel. Aber wir zahlen 19 % Umsatzsteuer und die nicht nur auf die unmittelbaren Kosten der Ware, sondern auch auf die Umlagen wie EEG-Umlage. Der Staat verdient an jeder Kostensteigerung! Beispiel: Heizöl alte Lieferung zu € 0,55 pro Liter + MWSt. € 0,1045, aktuelle Lieferung im Jan.22 zu € 0,975 pro Liter + MWSt. € 0,1852 ergibt eine Steigerung des Steueranteiles um 77 % pro Liter Heizöl. Krass! In anderen Länder ist Haushaltsenergie von der Umsatzsteuer befreit oder mit niedrigen Sätzen besteuert. Das gleiche gilt bei Medikamenten, keine oder niedrige Umsatzsteuer im Ausland, aber die Deutschen müssen bluten mit 19 %. Steuerzahler wehrt euch! Macht auch den Politikern, die keinen Berufsabschluss geschafft haben klar, dass der gleiche Steuersatz für Haushaltsenergie oder Medikamente und für einen Ferrari unangemessen ist.

Helmut Groß

München

Letzte Woche war im Münchner Merkur in dem Leserbrief von Jürgen v. Corvin zu lesen, wie gering der von Menschen verursachte CO2 Ausstoß sei im Vergleich zur CO2 Gesamtemission aus den Ozeanen, den Böden, der Vegetation etc. Laut „Statista“ betrug die Gesamtemission 750 Milliarden = Gigatonnen. Die Menschheit produzierte im Jahr 2020 etwa 34,8 Gigatonnen, was einem Anteil von 0,053% entspricht. Wir 80 Millionen Deutschen erzeugten etwa 632 Millionen = 0,632 Gigatonnen CO2. Dies entspricht 0,00084% des gesamten CO2. Das hört sich, in Prozent ausgedrückt, nach sehr wenig an. Man muss aber berücksichtigen, dass etwa die Hälfte des von Menschen erzeugten CO2 von der Natur nicht mehr „verarbeitet“ werden kann. Dies sind immerhin 475 Gigatonnen, die zusätzlich in der Atmosphäre verbleiben. Wie aus „Statista“ ersichtlich, ist im Jahr 2020 der CO2 Ausstoß erstmals wieder rückläufig - 2019 betrug er noch 35,3 Gigatonnen, 2020 34,8. Ein Lichtblick? Ich selbst messe in regelmäßigen Abständen den CO2 Gehalt der Luft und habe festgestellt, dass der Wert seit März 2021 bei 400 ppM (Parts per Million) stehen blieb. Dennoch ist eine Temperaturerhöhung zu beobachten, was natürlich sein kann, dass der CO2 Einfluss „nachhinkt“. Oder aber, und dies ist meine große Befürchtung, dass der Klimawandel NICHT NUR durch CO2 (und anderen klimarelevanten Gasen) ausgelöst wird, sondern ein natürlicher Prozess ist. Was das bedeutet, kann jeder selbst ablesen. Eine letzte Bemerkung: Ohne Treibhausgase wäre die weltweite Durchschnittstemperatur bei minus (!) 18˚, dann würde es uns nicht geben. Sie liegt jetzt bei plus 15˚, wobei das wichtigste Treibhausgas mit 62% Einfluss das in Luft gelöste Wasser ist. An 2. Stelle folgt CO2 mit 22%, dann Methan, Lachgas, bodennahes Ozon, NO2 und andere.

Dr. Reinhard Kubo

Moosinning

Von Steuersenkung bis Sofortzuschuss; Wirtschaft 7. Februar

Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Schnitzer sieht einen großen Vorteil, darin die Gaspreise steigen zu lassen. „Es besteht die Chance meint sie, die Energiewende zu beschleunigen und sich auch von Gas „frei „zu machen. Ich weiß nicht wie sie heizt, aber da gibt es dann natürlich lange Gesichter bei den viele tausenden Haushalten, die wie ich, letztes Jahr, die alte Ölheizung mit 40% nicht rückzahlbarem Zuschuss vom Staat, gegen eine neue Gasheizung mit Solar ausgetauscht haben. Wenn das so ist, bekämpft der Staat dann nicht etwas das er vor kurzem noch über einen langen Zeitraum und mit viel Geld der Steuerzahler gefördert hat? Strom allein soll die allheilbringende Lösung sein? Für viele Fachleute steht hingegen fest, dass in den nächsten Dekaden nicht genügend Strom aus Wind, Sonne, Wasser, in Deutschland produziert werden kann um für 80 Millionen Menschen die komplette Energie aus diesen Ressourcen bereitzustellen, inclusive des jährlich steigenden Bedarfs. Unser Strom wird dann zum großen Teil aus Zukauf von Atomstrom, Kohlestrom und auch Gasstrom aus dem Ausland bestehen. Über die nächsten Dekaden lügt man sich dann eben in die eigene Tasche und freut sich über die „Saubere Energie“ in Deutschland.

Walter Herzog

Otterfing