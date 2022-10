Selbstbedienungsladen Rundfunkanstalt

Christian Deutschländer: Von Dorffest bis Pensionslast: Prüfer durchleuchten den BR;

Medien 24./25. September

Nach meiner Ansicht sind die öffentlichen-rechtlichen Sender mit die größten Selbstbedienungsläden der Republik. Bleiben wir beim Bayerischen Rundfunk. Die Mitarbeiter des BR erhalten im mittleren und oberen Management sehr hohe Gehälter, die weit über dem Durchschnitt liegen. Ebenfalls werden sehr üppige Pensionen bezahlt. Das sind die zwei Punkte (Gehalts- und Pensionsorgien) die das Finanzdesaster dem BR verursachen. Dadurch ist der BR pleite oder fast. Es gibt ja einen Verwaltungsrat, der wahrscheinlich hauptsächlich mit Politikern der verschiedenen Parteien besetzt ist. Was hat er getan, um diese Finanzlücke abzuwenden? Nichts! Kontrolle Fehlanzeige. Die derzeitige Verwaltungsratsvorsitzende bekommt laut Ihrer Zeitung circa 35 000 Euro Aufwandsentschädigung für ein paar Sitzungen im Jahr. Sehr viele Arbeitnehmer in Deutschland wären froh, wenn sie so ein Gehalt beziehen würden. Auch beim RBB hat der Verwaltungsrat voll versagt. Also kann man diese Räte mit ruhigem Gewissen in die Wüste schicken. Die ganz große Schweinerei ist die, dass der BR zurzeit die hohen Pensionen aus Rundfunkbeiträgen bezahlt. Ist das überhaupt rechtens? Das Land Sachsen-Anhalt war das einzige Bundesland, dass sich gegen die Erhöhung der letzten Rundfunk-Zwangs-Beiträge gewehrt hat. Aber Bundesrichter haben es durch ein Gerichtsurteil gezwungen, die Erhöhung zu genehmigen. Waren diese Richter nicht in der Lage, sich bei den Anstalten zu erkundigen, was mit den Beiträgen geschieht und für was sie verwendet werden? Dann hätten sie festgestellt, dass es große Selbstbedienungsläden sind.

Wahrscheinlich ist die Finanzsituation bei den anderen Anstalten ähnlich, wie beim BR. Beim RBB hat die Intendantin auf großem Fuß gelebt.

Seit einiger Zeit werden beim BR, auch in der Hauptsendezeit, oft alte Schinken gesendet. Die aus den 1950er, 60er- und 70er-Jahren stammen. Das sagt doch alles. Dafür werden Gelder für Pensionisten verwendet, die vorher und in der Rente in Saus und Braus leben können und konnten. Zurzeit wird ein Teil der Bevölkerung immer ärmer. Auch diese müssen mit ihrem geringen Einkommen die Zwangsbeiträge bezahlen und unterstützen damit die reichen Pensionisten des BR.

Ihre Berichterstatter Herr Christian Deutschländer stellte es so hin, als wenn die Vorgänge beim BR nicht so schlimm sind, wie beim RBB. Es ist ja viel schlimmer. Hier werden Gelder im großen Stil abgezweigt. Nach dazu hat ein Teil der Angestellten des BR, mit ihren maßlosen Gehalts- und Pensionsansprüchen, die Anstalt in den Fastruin geschickt.

Für was die hunderttausenden Euro (pauschale Aufwandsentschädigungen, Familienzuschläge, Einmalzahlungen, Altersversorgung) – sind doch keine echte kaufmännische Auskunft. Altes Gehalt des scheidenden Intendanten lag über 400 000 Euro. Wie ist das Gehalt der neuen Intendantin gesunken? Um 1000 bis 10 000 Euro?

Dass eine Anstalt mit festen monatlichen Einkünften (Rundfunkbeiträge) kurz vorm Ruin steht, haben sie einem Teil ihrer Angestellten zu verdanken. Laut dem obersten Rechnungshof soll das Deckungsloch bei den Pensionen über 500 Millionen Euro bis 2027 betragen. Wer soll das bezahlen? Bei einer Pleite des Senders müssen wahrscheinlich die Steuerzahler aufkommen und dass bei einer monatlichen Rundfunkgebühr von 18,36 Euro pro Haushalt. Es geht hier nicht um eine Neiddebatte, sondern um den Erhalt des Bayerischen Rundfunks!

Sepp Bubl

Grainau