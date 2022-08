Skandal um Intendantin Schlesinger

Leserforum

Stefanie Thyssen und Anne Ringle: Dienst- wagen-Debatte beim BR; Medien 13./14./15. August

Eines vorweg! Wer wie wir das total private Fernsehen in den USA genossen hat, wird ein glühender Vertreter der öffentlich-rechtlichen Fernsehkanäle werden. In den USA führt der einzige öffentliche Kanal 6 ein bedauernswertes Dasein. Der Sender lebt allein von Spenden. Aber umso dringender wäre eine Reform der öffentlich-rechtlichen Kanäle und deren Strukturen notwendig. Der RBB-Intendantin sei Dank, dass sie das System schamlos ausgenutzt und die Presse wachgerüttelt hat. Fangen wir beim Programm an. Von Mitte Juni bis Mitte September leben die Fernsehkanäle von ständigen Wiederholungen. 12 Uhr mittags, die Glorreichen Sieben, Donna Leon, die Eberhoferkrimis und die sonstigen ständigen Tatorte machen das Fernsehprogramm nicht besonders abwechslungsreich. Ein paar Angestellte wären dafür notwendig, um die Tasten für die Archivauswahl zu bedienen. Was tun eigentlich die restlichen Mitarbeiter? Zum Beispiel hat der Bayerische Rundfunk 3400 festangestellte und 1700 freie Mitarbeiter. Dann die Aufsichtsratsstruktur: Ilse Aigner als Vorsitzende des BR-Verwaltungsrates ist eine sympathische Person, aber was ist ihre Eignung für diese Position? Ähnliches gilt für die anderen Mitglieder dieses Gremiums und die Gremien anderer öffentlich-rechtlicher Sender. Aber wie dies alles ändern? Es wären wieder die Politiker gefragt. Einige müssten ihre Privilegien aufgeben. Das wird nicht geschehen. Die Hoffnung liegt bei der jungen Generation. Die hat sich längs entschieden und setzt auf Dienste wie Netflix, Amazon, Disney und andere. Damit hat auf längere Sicht das öffentlich-rechtliche Fernsehen und der Rundfunk keine Zukunft mehr, schade.

Walter Proske

Garmisch-Partenkirchen

Nach dem jetzt bekannten Skandal um die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger wird deutlich, welche korrupte Mannschaft hinter dieser Einrichtung steckt. Die Intendantin lässt sich ganz nebenbei das Gehalt um 16 % auf 300 000 Euro aufstocken und der Verwaltungsrat nickt das Begehren ab. Ich würde die Verantwortlichen der Politik bitten, die Finanzierung des öffentlichen Rundfunks von ARD und ZDF wieder einmal kritisch unter die Lupe zu nehmen. In diesen kritischen Zeiten wird auf der einen Seite dem Bürger vorgegaukelt für Entlastungen zu sorgen, auf der anderen Seite werden ihm Abgaben und Steuern auferlegt, die teilweise unsinnig verschwendet werden. Die ARD ist zu einem regelrechten Selbstbedienungsladen geworden,

dem der einzelne Bürger dank staatlicher Sanktionierung hilflos ausgeliefert ist. Der Staat könnte beispielsweise auch anordnen, dass jeder Bürger Hundesteuer zu zahlen hat. Selbst wenn einzelne Bürger keinen besitzen, so bestünde doch die Möglichkeit, einen Hund zu haben. So ähnlich kommt mir die Zwangsabgabe der Rundfunkgebühr vor. Obwohl ich keinen Fernseher besitze (und noch nie einen hatte) bin ich gezwungen jährlich 220,32 Euro zu zahlen. Selbst als Radiohörer ist mein Anteil an Sendungen des öffentlichen Rundfunks weniger als 50 %. Was ein Bürger in Anspruch nimmt, dafür soll er auch bezahlen, was er nicht beansprucht dafür darf ihm das Geld nicht aus der Tasche gezogen werden. In der hoch technisierten Welt ist es möglich, man muss es nur wollen (siehe Bezahlfernsehen).

Alois Lorenz

Gräfelfing

Jetzt muss aber der Staat endlich reagieren: Die eigenartige juristische Konstruktion der „Anstalten des öffentlichen Rechts“ in Eigenverwaltung, so nennen sich die undurchsichtigen Rundfunkanstalten, hat sich also - wie man sieht - nicht bewährt. Daraus muss der Gesetzgeber Konsequenzen ziehen. Der sogen. Rundfunkrat verleitet den gutgläubigen Bürger zu der Annahme, der Rundfunkrat passt schon auf, dass alles in Ordnung ist, übersieht dabei aber, dass ein „Rat“, siehe „Bundesrat“, eben nicht vom ganzen Volk in freier, allgemeiner und geheimer Wahl gewählt wird. In den Rundfunkrat werden Vertreter gesellschaftlicher Gruppierungen entsandt. Heißt: Eine parlamentarische Kontrolle gibt es nicht.

Inwieweit allerdings die Rundfunkgesetze grundgesetzkonform sind, bleibt einer Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht vorbehalten.

Dr. Walter Gränzer

Attenkirchen