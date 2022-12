Absurde Aktionen

Bettina Röhl: Mit den Parolen der RAF; Gastbeitrag Im Blickpunkt 17./18. Dezember

Frau Röhl trifft mit ihrer profunden Analyse genau den Kern der selbst ernannten Klima-Aktivisten und es ist tatsächlich zu befürchten, dass sie mit der Zeit ins Terrormilieu abwandern, weil sie mit ihren Aktionen nichts erreichen werden. Nach meiner Einschätzung handelt es sich bei diesem versprengten Häufchen – ähnlich wie bei der RAF oder den kürzlich festgenommenen Reichsbürgern – um Menschen mit sehr begrenzter Intelligenz und einem erschreckenden Maß an Unwissen, aber dafür einem total übersteigerten Sendungsbewusstsein und einer Ideologie, mit der sie die Realität erfolgreich ausblenden. Wer heute glaubt, das Klima ließe sich mit Tempo 100 und dem 9-Euro-Ticket retten, der ist vor längerer Zeit mal falsch abgebogen, ohne es zu merken. Für mich sind diese Leute mediengeil und haben vermutlich noch keinen Plan für ihr Leben, außer: Ich klebe, also bin ich. Deshalb wäre es sehr interessant, mehr über ihre Bildung bzw. Ausbildung zu erfahren, die sie glauben lassen, sie würden mit ihren kindischen Aktionen dem Klimaschutz dienen. Wenn das wirklich ihre Absicht wäre, könnten sie sich einer der zahlreichen Parteien oder Organisationen anschließen, die wirklich etwas Konkretes für den Klimaschutz tun, anstatt dieser großen Aufgabe durch ihre absurden Aktionen zu schaden.

Christian Spindler

München

Die weinende Sonne über Eurer CO2-Dunstglocke klagt: Ihr habt mir meinen Glanz genommen und sollt ihn mir wieder zurückgeben. Und so ist der Hilfeschrei der himmlischen Lebensgeister nicht zu überhören, werdet aktiv! Ihr seid es der Erde schuldig. Darum werdet wieder liebende Menschen mit Natur und Euch selbst. Baut ab über Euch Euren selbst gemachten, vernichtenden Grauschleier, sonst wird er Euch zu heiß werden. Die Wälder brennen schon, die Länder überflutet, schädliche Chemie lässt die Arten aussterben. Und die leider nicht zu stoppenden CO2-Auspuffrohre, trotz festklebender Finger auf der Fahrbahn, löst sie los, werbet mit Plakaten an den Straßen: Wie wichtig ist jetzt Deine Fahrt? Der klagende Aufschrei sei jetzt Schluss und will bei mir selbst anfangen, denn es ist nicht mehr dreiviertel vor, sondern ein Viertel nach zwölf Uhr, um meinen Fußabdruck abzumildern. Wie geht es Eurem? Und die liebende Sonne wieder heilend über Euch und den Erdball strahlen zu lassen. Fangen wir an! Jetzt!

Stefan Mair

Farchach